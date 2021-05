Die Sims 4: Innenhof-Oase-Set mit Termin und Details angekündigt

Mit dem "Innenhof-Oase-Set" wurde ein weiterer Download-Content für die Lebens-Simulation "Die Sims 4" angekündigt. Die neuen Inhalte erscheinen bereits in der nächsten Woche.

"Die Sims 4" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Seit dem offiziellen Release im Jahr 2014 wird die Lebens-Simulation „Die Sims 4“ regelmäßig mit neuen Inhalten bedacht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von EA Maxis bekannt gaben, steht das nächste Download-Paket bereits in den Startlöchern. Dieses trägt den Namen „Innenhof-Oase-Set“ und wird am kommenden Dienstag, den 18. Mai 2021 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Geboten werden verschiedene Inhalte, mit denen ihr eure heimischen vier Wände optisch aufpeppen könnt.

Die Sims 4 weiter auf Erfolgskurs

„Für Simmer, die eine Oase im Zentrum ihres Hauses erschaffen möchten, hält das Set mehrere Objekte bereit, die von den marokkanischen Riads inspiriert wurden“, führen die Macher von EA Maxis aus. Offiziellen Angaben zufolge bietet euch das „Innenhof-Oase-Set“ die Möglichkeit, eure Kreativität frei auszuleben und eure Wohnbereiche mit traditionellen Designs, lebendigen Farben und komplexen Fliesenmustern neu zu gestalten.

Zum Thema: Die Sims 5: Aktuelle Stellenanzeigen deuten auf Online-Modus hin

Gleichzeitig könnt ihr Innenhof mit Brunnen, verzierten Möbeln, schönen Stoffen und tropischen Pflanzen gestalten. Hinzukommen optische Verschönerungen wie Säulen, Torbögen und Gitterfenstern aus Holz. Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, gehört „Die Sims 4“ weiterhin zu den aktuell erfolgreichsten Spielen aus dem Hause Electronic Arts.

So verkündete der US-Publisher im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts, dass es „Die Sims 4“ mittlerweile auf mehr als 36 Millionen Spieler bringt.

Quelle: Pressemitteilung

