Outward: Die drei Brüder für Konsolen veröffentlicht

Auf dem PC ist die für „Outward“ entwickelte Erweiterung „Die drei Brüder“ schon fast ein alter Hut. Immerhin erschien der DLC für diese Plattform im vergangenen Jahr. Doch seit heute kommen auch Spieler auf der PS4 und Xbox One in den Genuss der zusätzlichen Inhalte. Das gaben der Publisher Deep Silver und der Entwickler Nine Dots Studio bekannt. 19,99 Euro werden beim Kauf im PlayStation Store fällig.

In der Erweiterung „Die drei Brüder“ werdet ihr nach Caldera geführt. Es ist eine völlig neue Region in der Welt Aurais. Dort warten neue Abenteuer und zahlreiche Geheimnisse darauf, von euch entdeckt zu werden. Zu den weiteren Neuerungen gehört die Städtebau-Mechanik. Mit dieser ist es möglich, sich in Aurai ein Denkmal zu setzen, indem man der Bevölkerung unter die Arme greift.

Die Features der Erweiterung laut Hersteller:

Stadtbaumechanik – Ein neues Sirocco: Setze dir ein Denkmal in Aurai, indem du dem Volk hilfst, in dieser rauen Welt zu überleben! Über eine neue Stadtbaumechanik beteiligst du dich am Aufbau eines neuen Sirocco.

Setze dir ein Denkmal in Aurai, indem du dem Volk hilfst, in dieser rauen Welt zu überleben! Über eine neue Stadtbaumechanik beteiligst du dich am Aufbau eines neuen Sirocco. Neues Gebiet – Kraterregion: Mit der Kraterregion bekommt Aurai nicht nur eine neue Landschaft – neue Dungeons, Quests und Schauplätze machen die Region zur Schatzkammer für jeden Abenteurer.

Mit der Kraterregion bekommt Aurai nicht nur eine neue Landschaft – neue Dungeons, Quests und Schauplätze machen die Region zur Schatzkammer für jeden Abenteurer. Fähigkeitenbaum – Urtümlicher Ritualist: Pflanze mächtige Totems aufs Schlachtfeld und sorge noch vor Beginn des Kampfs für einen Vorteil.

Pflanze mächtige Totems aufs Schlachtfeld und sorge noch vor Beginn des Kampfs für einen Vorteil. Granate & Elementarpfeile: Verleihe deinem Kampf-Repertoire neue Facetten und nutze neue kreative Möglichkeiten im Fernkampf.

Verleihe deinem Kampf-Repertoire neue Facetten und nutze neue kreative Möglichkeiten im Fernkampf. Erweckte Waffen: Leicht kommst du nicht an diese legendären Waffen, aber deine Mühen werden sich lohnen! Ihre einzigartigen Attribute sorgen für wichtige Vorteile in gefährlichen Situationen.

„Outward“ ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Nachfolgend ein Trailer zur Erweiterung:

