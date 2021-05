Red Dead Online: In dieser Woche mit dreifachen Belohnungen für Rennen und mehr

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" die Inhalte und Boni der aktuellen Woche auf euch. Geboten werden unter anderem dreifache Belohnungen für abgeschlossene Rennen.

"Red Dead Online": Freunde von Rennen kommen in dieser Woche auf ihre Kosten.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, stehen in der Welt von „Red Dead Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni für euch bereit.

In den Mittelpunkt der laufenden Woche rücken dieses Mal die Rennen, die euch bei einem erfolgreichen Abschluss die dreifache Anzahl an Erfahrungspunkten und RDO-Dollar einräumen. Die Trupprennen hingegen belohnen euch mit verdreifachten Erfahrungspunkten. Zu den weiteren Preisen für die Rennen gehören ein Angebot für 50 Prozent Rabatt auf den verbesserten Bogen und 20 Pfeile für den Abschluss eines Rennens sowie ein Angebot für 40 Prozent Rabatt auf einen beliebigen Sattel, wenn ihr unter die ersten drei kommt.

Wer sich in dieser Woche in „Red Dead Online“ einloggt, erhält als kostenloses Geschenk ein Pferdepflege-Paket, das ihr euch beim Stall abholen könnt. Auch die Sparfüchse unter euch kommen in dieser Woche auf ihre Kosten und werden mit verschiedenen Rabatten bedacht.

Zu diesen gehören 50 Prozent auf das Evans-Repetiergewehr, 40 Prozent auf Satteltaschen, Steigbügel, alle Outfits und den Bogen sowie 30 Prozent auf alle Pferderassen. Anbei noch die offizielle Übersicht über die Prime-Boni der Woche.

Die aktuellen Prime-Boni in der Übersicht

: Gutscheine für eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz und einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen für alle, die ihre Social-Club-Konten verknüpfen.

Und alle, die ihr Konto vor dem 7. Juni mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 50 % Rabatt auf die verbesserte Kamera und ausgewählte Outfits bis Rang 15 sowie Gutscheine für fünf kostenlose Tarntonika und fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere

