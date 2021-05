Take-Two Interactive: Beeindruckende Zahlen zu GTA 5, Red Dead Redemption 2 und mehr

"GTA 5" befindet sich weiter auf Rekordkurs.

Im Laufe der heutigen Nacht legte der US-Publisher Take-Two Interactive den Geschäftsbericht zum am 31. März 2021 zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2020/2021 vor.

Wie es in dem Geschäftsbericht unter anderem heißt, blickt Take-Two Interactive positiv gestimmt in die Zukunft und möchte in den nächsten drei Jahren nicht weniger als 62 neue Spiele veröffentlichen. Darunter befinden sich laut offiziellen Angaben vier Titel, die sich explizit an das Core-Publikum richten, ein Indie-Spiel sowie zehn Projekte für die Mobile-Plattformen.

GTA 5 befindet sich weiter auf Rekordkurs

Gleichzeitig nutzte Take-Two Interactive den aktuellen Geschäftsbericht, um Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln zu nennen. Mit einem Blick auf „GTA 5“ heißt es beispielsweise, dass sich der Open-World-Dauerbrenner aus dem Hause Rockstar Games weiter auf Rekordkurs befindet und weltweit mehr als 145 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft wurde. „GTA 5“ erschien im September 2013 zunächst für die PlayStation 3 sowie die Xbox 360 und wurde in den Folgejahren zudem für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Da im November dieses Jahres technisch aufpolierte Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S folgen, dürfte das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange hier noch lange nicht erreicht sein. Ebenfalls sehr erfolgreich ist „Red Dead Redemption 2“, das im Oktober 2018 auf den Markt kam und rund 37 Millionen Mal ausgeliefert oder digital verkauft wurde. Die gesamte Serie bringt es dadurch auf knapp 60 Millionen verkaufte Einheiten.

Weitere Verkaufszahlen in der Übersicht

Borderlands 3: Ca. 13 Millionen

Borderlands-Serie: Ca. 70 Millionen

BioShock-Serie: Über 37 Millionen

PGA Tour 2K21: Über 2 Milionen

