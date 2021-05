The Outer Worlds: Aktuelle Verkaufszahlen bekannt – Microsoft übernimmt die Marke

Im Zuge des frisch veröffentlichten Geschäftsberichts nannte Take-Two Interactive aktuelle Verkaufszahlen zum Rollenspiel "The Outer Worlds". Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass zukünftig Microsoft und Obsidian Entertainment die Marke verwalten werden.

Microsoft übernimmt die "The Outer Worlds-Marke.

Im Laufe der heutigen Nacht veröffentlichte Take-Two Interactive den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Fiskaljahr 2020/2021.

In diesem ging der US-Publisher unter anderem auf die Verkaufszahlen hauseigener Titel ein und brachte Investoren wie Spieler gleichermaßen auf den aktuellen Stand der Dinge. Zu den Titeln, über die gesprochen wurde, gehörte das von Obsidian Entertainment entwickelte und für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlichte Rollenspiel „The Outer Worlds“.

Verkaufszahlen erreichten den nächsten Meilenstein

Wie bekannt gegeben wurde, erreichte „The Outer Worlds“ den nächsten kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal. Hinzukommen die Absätze der beiden Download-Erweiterungen „Peril on Gorgon“ beziehungsweise „Murder on Eridanos“, zu denen allerdings keine konkreten Verkaufszahlen genannt wurden. Sollte es zu einem Nachfolger zu „The Outer Worlds“ kommen, werden PlayStation-Besitzer wohl in die Röhre schauen.

Bekanntermaßen wurde das verantwortliche Entwicklerteam Obsidian Entertainment im Jahr 2018 von Microsoft übernommen. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass zukünftig Obsidian Entertainment und Microsoft für die „The Outer Worlds“-Marke verantwortlich sein werden, nachdem der erste Teil noch von Take-Two Interactives Indie-Label Private Division veröffentlicht wurde.

