Daymare 1994 Sandcastle: Prequel zu Daymare 1998 angekündigt – Trailer & Details

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Leonardo Interactive kündigten die Entwickler der Invader Studios heute die laufenden Arbeiten am Survival-Horror-Titel „Daymare 1994: Sandcastle“ an.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit einem Prequel zu „Daymare: 1998“ zu tun, das im kommenden Jahr für den PC und die Konsolen erscheint. Im Prequel schlüpft ihr in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die mittlerweile in den Diensten einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht. Diese macht sich laut Entwicklerangaben daran, den kultigsten und mysteriösesten Ort der Geschichte zu betreten.

Ein erster Trailer stimmt auf das Horror-Abenteuer ein

Um sich den dort lauernden Gefahren zu stellen, greift Dalila auf eine innovative und durchschlagskräftige Waffe zurück. Versprochen wird eine spielerische Mischung aus klassischer Horror-Kost und actionreichen Gefechten. Ein erster Trailer, der im Rahmen der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde, stimmt auf die in „Daymare 1994: Sandcastle“ wartenden Abenteuer ein.

„Bereite dich in Daymare: 1994 Sandcastle darauf vor, dich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die du jemals gesehen hast. Selbst wenn du sicher bist, dass du einen getötet hast, wirst du feststellen, dass er in einer völlig neuen Form und sogar noch tödlicher als zuvor zurückkehren kann“, führen die Entwickler der Invader Studios aus.

Abschließend wird versprochen, dass sich „Daymare: 1994 Sandcastle“ genau wie zuletzt „Daymare: 1998“ an den klassischen Survival-Horror-Klassikern der 90er Jahre orientieren wird. Das Prequel befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 in Entwicklung.

