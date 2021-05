Torchlight 3: Frühlings-Update steht bereit – Eine neue Klasse und mehr

Wie die Entwickler von Echtra Games bekannt gaben, steht ab sofort das umfangreiche Frühlings-Update zu "Torchlight 3" bereit. Mit diesem wird unter anderem einer neuen Charakterklasse in Form des "Verfluchten Captains" der Weg ins Spiel geebnet.

"Torchlight 3" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Nach der Ankündigung vor ein paar Wochen wurde das umfangreiche Frühlings-Update zu „Torchlight 3“ nun auch offiziell veröffentlicht.

Genau wie es bereits bei den letzten Updates der Fall war, dürfen sich die Spieler auch dieses Mal auf neue Inhalte und Features freuen. Geboten wird beispielsweise eine neue Charakterklasse in Form des „Verfluchten Captains“. Versprochen wird eine Charakterklasse mit „genialen Beschwörungsfähigkeiten, riesigen Schiffskanonen und einer geisterhaften Persönlichkeit“. Auch neue Begleiter wie ein Frettchen sind dank des Frühlings-Updates ab sofort mit von der Partie.

Echtra Games nimmt Abschied von Torchlight 3

Im Zuge des neuen Updates wurde zudem die Anzahl an maximalen Charakter-Slots auf 25 (online) beziehungsweise 40 (offline) erhöht. Den Schlusspunkt unter das Update setzen frische Inhalte wie Rüstkammern und Fortobjekte, der exklusive Auftrag „Fell und Mode“, weitere legendäre Rüstung und Waffen oder neue Filter für euer Inventar. Den kompletten Changelog zum umfangreichen Frühlings-Update von „Torchlight 3“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Zum Thema: Zynga: Übernimmt Torchlight 3-Entwickler Echtra Games

Im Zuge der offiziellen Mitteilung zum Release des Frühlings-Updates nehmen die Entwickler von Echtra Games mit folgenden Worten Abschied von „Torchlight 3“ und übergeben den Staffelstab an Perfect World Entertainment: „Dies ist aber auch eine traurige Nachricht, denn Echtra Games wird nicht weiter an Torchlight 3 arbeiten. Wie ihr vielleicht bereits aus anderen Nachrichten erfahren habt, hat Zynga uns am 2. März übernommen.“

„Wir werden an neuen (und aufregenden) Projekten arbeiten und übergeben die Kontrolle von Torchlight wieder an Perfect World. Wir haben unsere Zeit mit Torchlight 3 absolut genossen und wünschen der Franchise alles Gute für die Zukunft.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Torchlight 3