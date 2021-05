Lost Judgment: Sonic the Fighters im Action-Titel spielbar

Ergänzend zur kürzlich erfolgten Ankündigung bestätigte Sega ein unterhaltsames Easteregg in "Lost Judgment". So wird das im Jahr 1996 veröffentlichte "Sonic the Fighters" im kommenden Action-Titel spielbar sein.

"Lost Judgment" erscheint im September 2021.

Nach der offiziellen Ankündigung Anfang des Monats bestätigte Sega nun, dass sich die Spieler im kommenden Action-Titel „Lost Judgment“ auf ein kleines Eastergg freuen dürfen.

Die Rede ist vom Fighting-Titel „Sonic the Fighters“, der ursprünglich im Jahr 1996 veröffentlicht wurde und im Westen zwischenzeitlich unter dem Namen „Sonic Championship“ angeboten wurde. In „Lost Judgment“ müsst ihr lediglich eine Arcade-Halle aufsuchen und könnt „Sonic the Fighters“ anschließend spielen. In dem Fighting-Titel treten diverse Charaktere aus dem „Sonic“-Universum in der Arena gegeneinander an und versuchen, die finsteren Pläne von Dr. Robotnik und Metal Sonic zu durchkreuzen.

Takayuki Yagami kehrt zurück

Genau wie im ersten Teil übernehmt ihr in „Lost Judgment“ die Kontrolle über den wehrhaften Detektiv Takayuki Yagami. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird dieser auf ein nahezu perfektes Verbrechen angesetzt. Was zunächst nach einem typischen Rachefeldzug aussieht, verwickelt die beiden Protagonisten schnell in eine tödliche Verschwörung.

„Yagami’s Arsenal an Detektiv-Tricks erweitert sich durch neue Gadgets, der heimlichen Verfolgung von Verdächtigen und ausgeklügelten Infiltrationsmethoden. Um der Wahrheit näher zu kommen, lässt Yagami kein Stein auf dem anderen“, führt Sega aus.

„Lost Judgment“ wird am 24. September 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

