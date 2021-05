Lost Judgment: Ankündigung, Termin, Trailer, Bilder und erste Details

"Lost Judgment" lässt euch einmal mehr eine Mordermittlung aufnehmen.

Das Ryu Ga Gotaku Studio hat eine Fortsetzung des 2019er „Yakuza“-Spin-Offs „Judgment“ angekündigt. Der Titel hört auf den Namen „Lost Judgment“ und soll im September veröffentlicht werden.

Takayuki Yagami ermittelt wieder

Einmal mehr folgen die Spieler dem Detektiv Takayuki Yagami, der in eine völlig neue Mordermittlung hineingeworfen wird, die in den Straßen von Kamarocho beginnt. Behilflich ist ihm dabei der Ex-Yakuza Masaharu Kaito. Das Duo wird auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint.

„Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden“, so die Macher.

Das Ermittlungssystem aus dem Vorgänger kehrt zurück. Doch neben dem Beschatten, Verfolgen und Verhören von Verdächtigen hat Tak noch ein paar zusätzliche Tricks in petto, darunter neue Stealth-Moves, das Abhören und akrobatische Fähigkeiten.

Laut Hersteller wurden außerdem die Kämpfe verbessert, denn Tak kann nun einen neuen Kampfstil anwenden, den sogenannten Snake Style. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr undercover an einer örtlichen High School tätig sein. Und es scheint, dass ihr hier die charakteristischen Nebenmissionen der Serie absolvieren könnt, die in „Lost Judgment“ als School Stories eingeführt werden.

Im Gegensatz zum vorherigen Spiel, das in Japan als „Judge Eyes“ veröffentlicht wurde, bevor es im Westen etwas mehr als ein Jahr später als PlayStation 4-Titel und mit weiterer Verzögerung als Xbox-Spiel erschien, wird „Lost Judgment“ weltweit gleichzeitig für die Xbox und PlayStation auf den Markt gebracht. Der Launch erfolgt am 24. September 2021 für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.

