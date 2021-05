Necromunda Hired Gun: Opening-Cinematic veröffentlicht

In einem neuen Video zu "Necromunda: Hired Gun" rückt die Eröffnungssequenz des Titels in den Fokus.

Ab Juni könnt ihr in die Kämpfe eintauchen.

Der Publisher Focus Home Interactive und der Entwickler Streum On Studio haben weiteres Videomaterial zum First-Person-Shooter „Necromunda: Hired Gun“ veröffentlicht. In der neuen Ausgabe könnt ihr einen Blick auf die Eröffnungssequenz werfen. Möglich ist das nach Start des unten eingebundenen Clips.

Verbrechen und Korruption

Im Spielverlauf von „Necromunda: Hired Gun“ schlagt ihr euch als Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption, wobei das Ganze in der blutigen Welt von Necromunda spielt.

„Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000“, so die Macher kürzlich in der Ankündigung.

Eure Aufgabe ist es unter anderem, Verbrecher und Mutanten zur Strecke zu bringen. Versprochen wird zu diesem Zweck eine gut gefüllte Waffenkammer. Der Körper des von euch zu steuernden Charakters ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Und euer Cyber-Mastiff kann laut Hersteller Feinde aufspüren und erledigen.

Mehr zu Necromunda Hired Gun:

Auf den Launch müsst ihr nicht mehr allzu lange warten: „Necromunda: Hired Gun“ wird am 1. Juni 2021 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Vorbestellen könnt ihr den Titel unter anderem im PlayStation Store.

