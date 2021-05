Two Point Campus: Erste Informationen und Bilder zum Managementspiel bereits aufgetaucht

SEGA und die Two Point Studios werden die Spieler mit dem kommenden Managementspiel "Two Point Campus" wieder auf die Universität schicken. Somit kann man alle Geschicke des Campus selbst leiten und sich die perfekte Bildungsstätte bauen.

Mit „Two Point Hospital“ hatten die Two Point Studios und SEGA ein unterhaltsames Managementspiel veröffentlicht, das es den Spielern ermöglichte die Geschicke eines Krankenhauses zu leiten. Allerdings blieben die Entwickler dabei alles andere als bitterernst und garnierten das Spiel mit einem teils sehr düsteren Humor.

Eine Universität der besonderen Art

Nun hat der Microsoft Store vorab die Enthüllung eines neues Spiels der Two Point Studios öffentlich gemacht. Eine Produktseite verrät uns, dass die Entwickler dieses Mal zurück an die Universität gehen. Mit „Two Point Campus“ sollen die Spieler ein weiteres Managementspiel erhalten, welches zahlreiche neue kreative Werkzeuge mit sich bringen soll, damit man auch den Campus der Träume erschaffen kann.

Erstmals kann man auch die Außenbereiche des Campus entwerfen, sodass man auf Wunsch auch jeden einzelnen Baum selbst platzieren kann. Zudem kann man Wege ziehen, die Pflanzen auswählen und auch Bänke, Brunnen, Skulpturen und vieles mehr platzieren. Jedoch wird sich auch „Two Point Campus“ nicht immer so ernst nehmen und den Studenten einige interessante Kurse wie die Ritterschule oder die speichelanregende Gastronomie.

Außerdem erlaubt es das akademische Jahr, dass man in den Ferien auch in Ruhe die Universität umbauen kann. Schließlich sind die Studenten in der Zwischenzeit anderweitig beschäftigt. Somit kann man Bibliotheken bauen, neue Angestellte einstellen und frische Kurse vorbereiten, die die Studenten auf ihrem weiteren Lebensweg unterstützen sollen. Man kann die eigenen Studenten auch besser kennenlernen, sodass man ihre Persönlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse erfährt und sie mit zahlreichen Aktivitäten bei Laune hält.

„Two Point Campus“ soll laut dem Microsoft Store für die Xbox One, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Dies lässt auch darauf schließen, dass sich ebenfalls Umsetzungen für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch in Arbeit befinden könnten. Die offizielle Ankündigung des Managementspiels steht jedoch weiterhin aus. Die ersten Bilder kann man sich bei Interesse schon einmal anschauen:

