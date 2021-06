Black Ops Cold War & Warzone: Teaser-Trailer zur vierten Season enthüllt

In Kürze wird die vierte Season von "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" enthüllt. Nun haben die Verantwortlichen bereits einen ersten Teaser-Trailer zur Verfügung gestellt.

Activision, Trayatch und Raven Software haben einen ersten kurzen Ausblick auf die vierte Season von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ gegeben. Mit einem ersten Teaser-Trailer möchten uns die Verantwortlichen auf die morgige Enthüllung der vierten Season vorbereiten.

Das nächste Kapitel steht bevor

Von offizieller Seite heißt es, dass Stitchs Masterplan für die Testpersonen in Verdansk vor einer neuen Herausforderung steht, nachdem Adlers Extrahierung durch Woods und sein Team erfolgt ist. Die Enthüllung von Season 4 soll am Donnerstagabend im Rahmen des Summer Game Fests erfolgen. Die Show, die von Geoff Keighley produziert wird, wird um 20 Uhr beginnen.

Der offizielle Start der vierten Season dürfte wiederum am 17. Juni 2021 erfolgen. Die Spieler werden eine Vielzahl neuer Inhalte geboten bekommen. Neben einem neuen Battle Pass, der weitere Outfits, Waffen, Visitenkarten, Embleme und vieles mehr beinhalten wird, wird man auch neue Karten erwarten können, die im Multiplayer einen frischen Wind mit sich bringen sollten.

Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – Doppelte Waffen-XP, neue Playlists und mehr

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im November letzten Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Des Weiteren befindet sich eine Next-Gen-Fassung von „Call of Duty: Warzone“ in Entwicklung. Sobald weitere Informationen zu der vierten Season enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

