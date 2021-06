Call of Duty Black Ops Cold War: Doppelte Waffen-XP, neue Playlists und mehr

Für "Call of Duty: Black Ops Cold War" ist ein weiteres Update erschienen, mit dem Treyarch unter anderem neue Playlists hinzugefügt und weitere Anpassungen an den Spielmodi vorgenommen hat.

Treyarch hat am gestrigen Abend ein weiteres Mal ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Mit diesem wurde unter anderem drei neue Playlists hinzugefügt.

Weitere Anpassungen und Verbesserungen

Mit „Action Heroes Moshpit“ werden Die Hardpoint und Rambo’s Gun Game in einer Spielliste verbunden. Zudem wurde eine neue Variante vom Gun Game hinzugefügt. Dabei handelt es sich um „Blueprint Ammo Gun Game“, wobei Waffen mit speziellen Effekten genutzt werden. Außerdem wurde auch eine 6v6-Variante von „Face Off“ ins Spiel gebracht.

Des Weiteren haben die Entwickler einige Anpassungen am Multi-Team Elimination-Modus vorgenommen. Unter anderem wird die Startwaffe fortan zufällig aus einem Pool an Waffen ausgewählt. Zudem hat man den Third-Person-Sound für Fallschirme erhöht, damit man besser nachvollziehen kann, wenn Feinde in der Nähe herunterkommen.

Auch interessant: Black Ops Cold War – Treyarch enthüllt neue und zukünftige Inhalte für den Zombies-Modus

Bei den Zombies-Modi hat man ein weiteres Mal die Stabilität verbessert und einen Exploit entfernt. Alle weiteren Änderungen kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

An diesem Wochenende wird man jedoch doppelte Waffen-Erfahrungspunkte verdienen können. Ab heute Abend um 19 Uhr bis Montagabend um 19 Uhr steht der Bonus zur Verfügung.

Multiplayer

Gunfight Tournament [NEU]

Action Heroes Moshpit [NEU]

Blueprint Ammo Gun Game [NEU]

Face Off 6v6 [NEU] (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

(über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar) Multi-Team Elimination

Nuketown 24/7 (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

12v12 Moshpit (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

Party Games

Multi-Team Moshpit Multi-Team Elimination wurde zu Multi-Team Moshpit hinzugefügt



Zombies

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Cranked 2: No Time to Crank

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Mystery Munitions (PlayStation)

Onslaught Standoff (PlayStation)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War