Black Ops Cold War: Treyarch enthüllt neue und zukünftige Inhalte für den Zombies-Modus

Auch wenn in dieser Woche die „Season 3 Reloaded“-Inhalte für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheinen, hat Treyarch bereits eine Vielzahl weiterer Informationen zu den neuen und den zukünftigen Inhalten verraten.

In dieser Woche wird man erstmals eine neue Hauptmission in „Outbreak“ hinzufügen, um die Geschehnisse im Uralgebirge für die Geschichte der nächsten rundenbasierten Karte vorzubereiten. Man hatte das Ziel großangelegte Karten für „Zombies“ zu erschaffen, wobei man auch eine massive, miteinander verbundene Erfahrung zu erstellen.

Bei den neuen Inhalten, die ab morgen für Zombies zur Verfügung stehen, handelt es sich um:

Des Weiteren werden neue Waffen zu den Mystery Box- und Trial-Belohnungen hinzugefügt. Darunter finden sich die Groza, die MAC-10, die Streetsweeper, die FARA 83, die LC10, die R1 Shadowhunter, die ZRG, der Vorschlaghammer, das Wakizashi, die Machete und das E-Tool. Zudem kann man einige Waffenmodifikationen in die Runden mitbringen. Weitere Anpassungen kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

Es wurde auch bestätigt, dass die nächste rundenbasierte Zombies-Karte mit der vierten Season ins Spiel kommen wird. Zusätzlich können die Spieler in Zukunft neue Perks, Wunderwaffen, Unterstützungswaffen, zeitlich begrenzte Spielmodi und Dunkeläther-Geschichten erwarten. Die Entwickler versprechen auch zahlreiche weitere Anpassungen an der Waffenbalance und weitere Verbesserungen, die man vor allem auf Basis des Community-Feedbacks vornimmt.

