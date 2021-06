Red Dead Online: Eine Woche im Zeichen der Schatzsuche und des Teamworks

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" frische Boni und Extras auf euch. Wir verraten euch, worauf ihr euch in dieser Woche im Detail freuen dürft.

"Red Dead Online" lockt mt neuen Inhalten und Boni.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Boni und Extras vor, auf die sich Spieler von „Red Dead Online“ in den kommenden sieben Tagen freuen dürfen.

In dieser Woche wartet beispielsweise die 1,5-fache Anzahl an Red Dead Online-Dollar für Verkäufe kompletter Sätze und doppelte Rollen-XP, wenn ihr Sammlerstücke findet. Die doppelte Anzahl an Belohnungen hingegen wird euch in der präsentierten Serie der Woche mit Viererteam-Varianten von Modi wie „Hostile Territory“, „Name Your Weapon“, „Plunder“ oder „Team Shootouts“ eingeräumt.

Auf Sammler unter Stufe 20 hingegen warten in dieser Woche kostenlose Tarotkarten und ein Gutschein für 1.000 Sammler-XP. Eine kostenlose Sammler-Landkarte und zwei Schatzkarten werden zudem für Sammler über Rang 15 oder für jene, die fünf Ränge aufsteigen, vergeben. Zu den weiteren Extras gehören ein Hut bis Rang 15 für einen Sieg in der präsentierten Serie sowie fünf Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche bei Madam Nazar.

Schnäppchenjäger werden in dieser Woche mit den folgenden Rabatten bedacht: 40 Prozent auf den Pennington-Feldspaten, die Pferdelaterne, den Metalldetektor, das veredelte Fernglas und alle Waffengürtel sowie 30 Prozent auf alle Sammler-Outfits, Criollos und die Águila-Machete.

Eine kleine Ankündigung zum Abschluss: Das nächste Update für „Red Dead Online“ wird im Laufe des Sommers veröffentlicht und bietet die Möglichkeit, Häuser in den fünf Staaten auszurauben, sowie weitere Wege zu persönlichem Reichtum – ohne dafür in Vorleistung zu treten – und eine brandneue Club-Mitgliedschaft.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 5. Juli mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für ein kostenloses Emote sowie Angebote über 30 % Rabatt auf die Barerweiterung und einen Schwarzbrenner-Gegenstand der Stufe „Angehend“ oder „Aufstrebend“ nach Wahl..

