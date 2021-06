CoD Black Ops Cold War: Double-XP-Event und ein Playlist-Update am Wochenende

Am heutigen Abend wird nicht nur das nächste Double-XP-Event von "Call of Duty: Black Ops Cold War" starten. Darüber steht schon jetzt das neueste Playliste-Update zum Shooter aus dem Hause Treyarch bereit.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie die Entwickler von Treyarch bekannt gaben, wird euch heute Abend ein handfester Grund geboten, ein weiteres Mal die Schlachtfelder von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ unsicher zu machen.

So startet am heutigen Freitag Abend um 19 Uhr unserer Zeit das nächste Double-XP-Event, das euch in allen Modi von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ die Möglichkeit bietet, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben. Auch Double-Battle-Pass-XP werden im heute starteten Event unterstützt. Schluss ist am 14. Juni 2021 ebenfalls um 19 Uhr.

Des Weiteren stellten die Macher von Treyarch das neuste Playlist-Update von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ vor, das ab sofort zur Verfügung steht. Welche Inhalte und Neuerungen im Detail geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

MULTIPLAYER

Modes

12v12 Moshpit: Via Quick Play im Hardcore verfügbar

Featured Playlists

Yamantau + Diesel 24/7 (via Quick Play auch im Hardcore verfügbar)

Action Heroes Moshpit

Blueprint Ammo Gun Game

Face Off 6v6 (via Quick Play auch im Hardcore verfügbar)

Multi-Team Elimination

Nuketown 24/7 (via Quick Play auch im Hardcore verfügbar)

Party Games

Gunfight Blueprints

Multi-Team Moshpit

ZOMBIES

Featured Playlists

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Cranked 2: No Time to Crank

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Mystery Munitions (PlayStation)

Onslaught Standoff (PlayStation)

