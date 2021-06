Boundary: Die Charakter-Anpassung im neuen Trailer thematisiert

Zum Abschluss der Woche zeigt sich der taktische Multiplayer-Shooter "Boundary" in einem neuen Trailer. In diesem gehen die Entwickler von Surgical Scalpels etwas näher auf die Charakter-Anpassung und die damit verbundenen Möglichkeiten ein.

"Boundary" erscheint 2021 in Europa.

Nach diversen Verschiebungen ist der taktische Multiplayer-Shooter „Boundary“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres vorgesehen.

Um euch den Shooter noch einmal in Erinnerung zu rufen, stellten die Entwickler von Surgical Scalpels einen frischen Trailer bereit. In diesem geht das Studio etwas näher auf die Charakter-Anpassungen und die damit verbundenen Möglichkeiten ein. Zudem warten natürlich frische Spielszenen auf euch.

Denkt wie ein Astronaut

In „Boundary“ schlüpft ihr in die Rolle eines bewaffneten Astronauten und erlebt einen Shooter, in dem das traditionelle Verständnis von Bewegung komplett auf den Kopf gestellt wird. In den Weiten des Alls genießt ihr die volle Bewegungsfreiheit und steht vor der Aufgabe, wie ein Astronaut zu denken und die gebotenen taktischen Möglichkeiten zu nutzen, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

Zum Thema: Boundary: Der Weltraum-Shooter erscheint etwas später – Frischer Trailer steht bereit

„Ein gut ausgebildeter AO weiß, wie er seine Umgebung nutzt, um seinen Feind zu besiegen. Schwebende Trümmerteile bieten Deckung für eure Annäherungen, ein Solarmodul kann als Ausgangspunkt für Hinterhalte genutzt werden und mit eurem Greifhaken könnt ihr euch schnell von einem Punkt zum nächsten fortbewegen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Boundary“ erscheint 2021 für den PC und die PlayStation 4.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Boundary