Call of Duty Black Ops Cold War: Playlist-Update inkl. Collateral Strike 24/7 veröffentlicht

Activision und Treyarch haben zum Wochenabschluss ein neues Playlist-Update für "Call of Duty: Black Ops Cold War" veröffentlicht. Welche Spiellisten könnt ihr in den nächsten Tagen spielen?

Wie in jeder Woche haben Activision und Treyarch ein weiteres Playlist-Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. In dieser Woche können sich die Spieler unter anderem über eine neue 24/7-Playlist freuen.

Neue Belohnungen, neue Playlists und mehr

Die Entwickler haben nämlich mitgeteilt, dass man ab sofort auch Collateral Strike 24/7 spielen kann. Somit kann man sich ganzzeitig auf der Karte vergnügen, die im Rahmen der vor kurzem gestarteten vierten Saison ins Spiel kam. Des Weiteren kann man auch die Classic-Karte „Hijacked“ in einer 24/7-Playlist spielen. Außerdem kann man in dem Gunfight Tournament die neue Amsterdam-Karte spielen und weitere exklusive Belohnungen verdienen.

In League Play kann man auch kosmetische Belohnungen verdienen, indem man an Ladder Events teilnimmt. Skill Division-Belohnungen kann man wiederum erhalten, wenn man zehn Partien in seiner aktuellen Skill Division gewinnt. Die Spielmodi „One in the Chamber“ und „Stick and Stones“ wurden in die Custom Games-Playlists aufgenommen, während im Multi-Team Moshpit ein neuer Sat-Link-Modus hinzugefügt wurde.

Folgende Playlists stehen bis zum kommenden Donnerstag im Multiplayer und im Zombies-Modus zur Verfügung:

Multiplayer

Gunfight Tournament [NEU]

Collateral Strike (24/7) [NEU] (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Hijacked 24/7 (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Nuketown 24/7 (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Face Off 6v6 (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Party Games

12v12 Moshpit (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Multi-Team: Elimination

Multi-Team Moshpit (beinhaltet Sat-Link-Modus)





Zombies

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Cranked 2: No Time to Crank

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Collateral (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

