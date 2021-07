The King of Fighters XV: SNK bestätigt die versorgten Plattformen

Bisher war nur bekannt, dass der Fighting-Titel "The King of Fighters XV" nach einer Verschiebung im ersten Quartal 2022 erscheinen wird. In der Zwischenzeit bestätigten die Verantwortlichen von SNK auch die versorgten Plattformen.

"The King of Fighters XV" erscheint Anfang 2022.

Aktuell entsteht beim japanischen Publisher SNK mit „The King of Fighters XV“ der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie.

Auch wenn uns das Unternehmen in den vergangenen Wochen mit diversen Informationen und Charakter-Trailern versorgte, war bisher unklar, für welche Plattformen „The King of Fighters XV“ im Endeffekt erscheinen wird. Diesbezüglich sorgte SNK nun für Klarheit und gab bekannt, dass der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S versorgt werden.

Der Release erfolgt 2022

Nachdem „The King of Fighters XV“ zunächst für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen war, räumten die Entwickler von SNK vor wenigen Wochen ein, dass der Fighting-Titel noch etwas mehr Zeit benötigt und nun im ersten Quartal 2022 erscheinen soll. Von der zusätzlichen Entwicklungszeit soll vor allem die Qualität des Titels profitieren.

„„Wir haben am Ende die endgültige Entscheidung getroffen, dass die Qualität des Produkts an erster Stelle stehen muss, und mit dieser Entscheidung geht ein geändertes Release-Fenster einher. Wir bitten aufrichtig um Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während unsere Entwicklungsteams weiterhin hart an KOF XV arbeiten“, hieß es im Rahmen der Verschiebung von „The King of Fighters XV“.

