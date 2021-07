Red Dead Online: Der offizielle Trailer und Details zum Blood Money-Update

Wie bereits bekannt gegeben wurde, wird das "Blood Money"-Update zu "Red Dead Online" in der kommenden Woche veröffentlicht. Ab sofort stehen auch offizielle Details und ein Trailer bereit.

"Red Dead Online: Blood Money" erscheint nächste Woche.

Wie die Entwickler von Rockstar Games in dieser Woche bekannt gaben, wird das „Blood Money“-Update zu „Red Dead Online“ am kommenden Dienstag, den 13. Juli 2021 veröffentlicht.

Heute nannte das Studio erste konkrete Details zu „Blood Money“ und gab zu verstehen, dass sich in der Hauptstadt die Gerüchte verdichten, dass Guido Martelli auf der Suche nach erfahrenen Revolverhelden ist. Martelli möchte ein wertvolles Handelsgut namens Capitale wieder in seinen Besitz bringen. Da für Martelli ausschließlich Ergebnisse zählen, brauchen Revolverhelden lediglich eine funktionierende Waffe und die Bereitschaft, diese auch einzusetzen.

Trailer stimmt auf das neue Abenteuer ein

„Nehmt Verbrechen entweder als einsame Revolverhelden oder zusammen mit einem Trupp anderer Halsabschneider in Angriff. Haltet bei jeder Mission eure Sinne geschärft und sucht überall nach Hinweisen auf Capitale, das ihr zu Guido Martelli zurückbringen könnt. Ihr findet es zum Beispiel in versteckten Kisten oder bei den sterblichen Überresten derer, die euren Weg gekreuzt haben“, so die Entwickler von Rockstar Games weiter.

Zu den Inhalten, die mit „Blood Money“ den Weg in „Red Dead Online“ finden, gehört unter anderem der Quick-Draw-Club, der als eine Reihe von vier schnellfeuernden Pässen beschrieben wird, die nach und nach erscheinen. Die Mitgliedschaft liefert euch exklusive Belohnungen, Boni und Gegenstände, die euch das Leben am Rande des Gesetzes erleichtern. Jeder Pass wird dabei mit 25 Goldbarren zu Buche schlagen.

Hinzukommen weitere Belohnungen wie exklusive Outfits und mehr, auf die auf der offiziellen Website eingegangen wird. Anbei der heute veröffentlichte Trailer zu „Red Dead Online: Blood Money“.

