Black Ops Cold War & Warzone: Double-Battle-Pass-XP-Weekend und neue Playlists

In "Call of Duty Black Ops Cold War" und "Warzone" könnt ihr am Wochenende doppelte Erfahrungspunkte sammeln. Auch neue Playlist-Updates stehen parat.

Ein neues Double-XP-Weekend steht bevor.

In „Call of Duty Black Ops Cold War“ startet in Kürze das nächste Zombies-Kapitel mit dem Namen „Mauer der Toten“. Los geht es am 15. Juli 2021. Einen Trailer zu den neuen Herausforderungen findet ihr in der verlinkten Meldung.

Zunächst könnt ihr im Rahmen eines Double-Battle-Pass-XP-Weekends eure Erfahrungspunkte in die Höhe treiben. Veranstaltet wird es sowohl in „Call of Duty Black Ops Cold War“ als auch in „Warzone“. Schon heute Abend geht es los.

Start des Double-XP-Weekends am 9. Juli um 19 Uhr

Gesammelt werden kann bis zum 12. Juli 2021 um 19 Uhr

„Um alle auf das Update nächste Woche vorzubereiten, startet heute Double-Battle-Pass-XP in Black Ops Cold War und Warzone. Viel Spaß beim Grinden. Und wir sehen uns online“, so die Macher.

Update für Features Playlists

Zudem gaben die Entwickler bekannt, was sich mit dem neuen Playlist-Update getan hat:

Multiplayer – Featured Playlists

Gunfight Tournament [Neu]

Snipers Only Moshpit [Neu]

Knife Fight 3v3 [Neu]

NukeJacked 24/7 (Auch in Hardcore verfügbar)

Face Off 6v6 (Auch in Hardcore verfügbar)

12v12 Moshpit (Auch in Hardcore verfügbar)

Party Games

Multi-Team: Elimination

Multi-Team Moshpit

Zombies – Featured Playlists

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Cranked 2: No Time to Crank

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Collateral (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

„Call of Duty Black Ops Cold“ und „Warzone“ sind für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Mehr zu den Shootern erfahrt ihr in den verlinkten Themen-Übersichten.

