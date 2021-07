Jett The Far Shore: Erstes Gameplay aus dem interstellaren Adventure

Das Indie-Abenteuer "Jett: The Far Shore" hat auf dem gestrigen Sony-Event seinen ersten Gameplay-Trailer erhalten. Zusätzlich teilten die Entwickler einige Informationen zum Spiel mit, die wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst haben.

Erkundet einen geheimnisvollen Meeresplaneten.

Eines der Indie-Spiele auf der gestern stattgefundenen State of Play war „Jett: The Far Shore“. Die zuständigen Entwicklerstudios Superbrothers und Pine Scented Software haben das Event dazu genutzt, erste Gameplay-Szenen aus dem erzählerischen Science Fiction-Abenteuer zu präsentieren.

In diesem Spiel werdet ihr einen unbekannten Meeresplanet erkunden, der als neue Heimat für die Menschheit dienen könnte. Dafür schlüpft ihr in die Rolle der Entdeckerin Mei, die das Hymnwave-Signal ausfindig machen und die Regionen des Planeten erforschen soll. Untersucht die Landschaft, ohne die Tier- und Pflanzenwelt zu gefährden. Dabei könnt ihr von den verschiedenen Fähigkeiten eures Jetts Gebrauch machen, worunter sich ein Resonator, ein Blendstrahler und ein Wurfhaken befindet.

Die richtige Mischung aus Handlung und Gameplay

Der mysteriöse Planet verfügt über ein lebhaftes, interaktives Ökosystem. Es gibt hier eine Menge zu entdecken und viele Herausforderungen zu meistern. Die Entwickler möchten eine gesunde Balance aus Handlung und Gameplay finden.

„Jett: The Far Shore“ soll im Laufe dieses Jahres für PC, PS4 und PS5 erscheinen. Auf der neuen Sony-Konsole wird natürlich der DualSense-Controller unterstützt, wodurch ihr noch tiefer in das Spielgeschehen eintauchen werdet. Ihr werdet das unter anderem beim Steuern eures Jetts und dem Betreten eines Untergrunds spüren.

Erstmals zu sehen war der Titel auf dem PS5-Event im Juni 2020. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier ansehen:

Related Posts

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr im offiziellen Entwicklerbeitrag. In den nächsten Wochen könnt ihr mit weiteren Details rechnen. Schaut euch jetzt erst einmal den Gameplay-Trailer an:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Jett: The Far Shore