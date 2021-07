Xbox Game Pass und Co: Shawn Layden zweifelt an der Nachhaltigkeit von Abo-Diensten

In einem Interview sprach der ehemalige PlayStation-CEO Shawn Layden unter anderem über Angebote wie den Xbox Game Pass. Wie er zu verstehen gab, zweifelt er aufgrund der steigenden Entwicklungskosten an der Nachhaltigkeit von Abo-Diensten.

Shawn Layden bekleidete bei Sony diverse führende Positionen.

In einem aktuellen Interview ließ sich Shawn Layden, der ehemalige CEO der PlayStation-Sparte, über verschiedene Themen aus.

Dabei ging er beispielsweise auf die aktuellen Übernahmen von Microsoft beziehungsweise Sony Interactive Entertainment ein und bezeichnete diese als eine negative Entwicklung für die Industrie, unter der auf kurz oder lang die Abwechslung leiden könnte. Ähnlich skeptisch steht Layden laut eigenen Angaben Abo-Diensten wie dem Xbox Game Pass gegenüber. Hier zweifelt Layden vor allem aufgrund der steigenden Entwicklungskosten an der Nachhaltigkeit entsprechender Dienste, die seiner Meinung nach fast schon aberwitzige Nutzerzahlen erreichen müssten, um auf lange Sicht rentabel zu sein.

Anbieter müssen zunächst Verluste in Kauf nehmen

„Es ist sehr schwierig, ein 120-Millionen-Dollar-Spiel über einen Abonnementdienst zu starten, der 9,99 US-Dollar pro Monat kostet. Sie müssen 500 Millionen Abonnenten haben, bevor Sie beginnen, Ihre Investition amortisieren. Deshalb müssen Sie jetzt eine verlustführende Position einnehmen, um zu versuchen, diese Basis zu vergrößern. Aber dennoch, wenn Sie nur 250 Millionen Konsolen haben, werden Sie keine halbe Milliarde Abonnenten erreichen. Wie umgeht man dieses Problem? Das hat noch keiner herausgefunden“, wird Layden zitiert.

In wie weit die von Layden in den Raum geworfenen Zahlen realistisch anmuten, sei an dieser Stelle allerdings dahingestellt, da Microsofts First-Party-Produktionen nicht nur über den Xbox Game Pass bezogen, sondern stattdessen auch weiterhin ganz klassisch über den PC und die Xbox-Plattformen erworben werden können. Hinzukommt der Verkauf separater DLCs, da über den Abo-Dienst in der Regel lediglich das jeweilige Hauptspiel bereit gestellt wird.

Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass der Xbox Game Pass nicht nur auf den Konsolen erhältlich ist. Auch der PC und die Mobile-Plattformen werden mittlerweile mit dem Abo-Dienst versorgt, von dem sich Microsoft in den kommenden Jahren ein großes Wachstum verspricht. Genauere Details zu den finanziellen Begebenheiten wie den Gebühren, die Microsoft an Dritthersteller entrichtet, die ihre Spiele über den Xbox Game Pass anbieten, nannte das Redmonder Unternehmen bisher nicht.

Daher kann auch nur spekuliert werden, wie viele Abonnenten im Endeffekt nötig sind, um mit dem Service ein profitables Geschäft aufzubauen. Als sicher gilt allerdings, dass andere Branchengrößen wie Sony Interactive Entertainment die Entwicklung des Xbox Game Pass ganz genau verfolgen, um im Zweifelsfall entsprechend reagieren zu können.

