Minecraft Dungeons: Echoing Void-DLC & Ultimate-Edition veröffentlicht – Trailer

"Minecraft Dungeons": Die Ultimate-Edition ist ab sofort erhältlich.

Wie Microsoft und die Entwickler der Mojang Studios bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Dungeons-Crawlers „Minecraft Dungeons“ heute über frische Inhalte freuen.

Zum einen ist der neue DLC „Echoing Void“ erhältlich, in dem ihr euch laut offiziellen Angaben einmal mehr neuen Gegnern stellt, euch legendäre Ausrüstung verdient und euch einen Weg durch herausfordernde Missionen bahnt, um den unsäglichen Bedrohungen Einhalt zu gebieten, die in der dunklen Dimension lauern, in der sich die Endermen aufhalten.

Kostenloses Gauntlet of Gales-Update steht ebenfalls bereit

Ebenfalls ab sofort zur Verfügung steht das „Gauntlet of Gales“ genannte und kostenlose Update. „Neben einer Handvoll mächtiger Verzauberungen wie Ambush, Shadow Blast und Void Strike führen wir auch Gauntlet of Gales ein“, so die Entwickler von Mojang weiter. Bei den „Gauntlet of Gales“ handelt es sich um einzigartige, labyrinthartige Missionen.

Zum Thema: Minecraft Dungeons: Cloud-Save-Unterstützung und mehr im neuen Update

Diese sollen eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen und können über die Weltkarte in Angriff genommen werden. Abschließend wiesen die Macher von Mojang darauf hin, dass heute die Ultimate-Edition zu „Minecraft Dungeons“ veröffentlicht wurde, die neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte umfasst.

Wer das Hauptspiel bereits besitzen sollte und lediglich die DLCs erwerben möchte, wird beim „Ultimate DLC Bundle“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Minecraft Dungeons