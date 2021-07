Call of Duty Black Ops Cold War: Teaser-Trailer zu Season 5, neues Update und mehr

In wenigen Wochen wird die mittlerweile fünfte Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ an den Start gehen. Ab dem 12. August 2021 können sich die Spieler auf neue Karten, Waffen, Outfits und vieles mehr freuen. Mit einem ersten Teaser-Trailer stimmt man schon auf die Geschichte hinter der neuen Season ein.

Des Weiteren haben die Entwickler ein neues Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, mit dem man noch einmal einige Verbesserungen vorgenommen hat. Dabei wurde vor allem für Zombie-Spieler an einigen Stellschrauben gedreht. Unter anderem kann man fortan die Distanz zu verschiedenen Wegpunkten sehen. Alle weiteren Änderungen kann man bei Interesse den Patchnotes entnehmen, die Treyarch auf der offiziellen Seite bereitgestellt hat.

Im Multiplayer wird ein neues Gunfight Tournament mit exklusiven Belohnungen angeboten. Des Weiteren wird mit „Collateral Combined Arms 24/7“ eine neue Playlist bereitgestellt. Des Weiteren hat man Sat-Link in die Multi-Team Moshpit-Playlist hinzugefügt. An diesem Wochenende kann man sich zudem doppelte Waffen-Erfahrungspunkte verdienen. Das Event beginnt am heutigen Abend um 19 Uhr und endet am Montagabend zur selben Zeit.

Die aktuellen Playlists der Woche

Multiplayer

Gunfight Tournament [NEU]

Collateral Combined Arms 24/7

NukeJacked 24/7

3v3 Gunfight Snipers Only

Face Off 6v6

12v12 Moshpit

Cranked Moshpit

Party Games

Multi-Team

Zombies

Mauer der Toten

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Accelerated (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

Onslaught Rush (PlayStation)

