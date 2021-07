Call of Duty Black Ops Cold War: Neues optionales Texturpaket für die PS5 erschienen – Weiterer Patch veröffentlicht

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" hat ein neues Update mit einigen Verbesserungen erhalten. Zudem wurde ein neues Texturpaket für die PlayStation 5 zum Download bereitgestellt.

Am gestrigen Abend hat der First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein weiteres Update erhalten, mit dem Treyarch vor allem Verbesserungen an der neuen klassischen Zombie-Karte „Mauer der Toten“ vorgenommen hat.

Rush im Multiplayer und ein PS5-Texturpaket

Unter anderem hat man die Stabilität verbessert, die mit der Hauptmission, den Bosskampf und der CRBR-S Wunderwaffe zusammenhängt. In den höheren Runden sollten auch weniger Krasny-Soldaten auftauchen. Außerdem sollte Klaus nicht mehr verbündete Zombies angreifen. Die konkreten Änderungen kann man den Patchnotes entnehmen, die Treyarch auf der offiziellen Seite bereitgestellt hat.

Des Weiteren hat man „Rush“ in verschiedene Playlisten aufgenommen. Dazu zählen Team Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Kontrolle, Abschuss bestätigt, Suchen und Zerstören, Frei für alle, VIP-Eskorte und Nur Scharfschützen-Moshpit.

Abschließend haben die Entwickler auch ein neues „High Resolution Texture Pack“ für die PlayStation 5-Version von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Mit diesem sollen PS5-Spieler die bestmögliche visuelle Erfahrung geboten bekommen, wenn sie im Multiplayer, im Zombies-Modus oder in Dead Ops Arcade 3 spielen.

Allerdings wird das Texturpaket nicht mehr automatisch heruntergeladen. Stattdessen haben die Spieler selbst die Wahl, ob sie die zusätzlichen Daten auf ihre Konsole laden möchten. Dementsprechend sollte man sich auch bewusst sein, dass das Paket die Größe der Spieldateien noch einmal deutlich nach oben schraubt.

Sollte man den einmaligen Downloadhinweis abgelehnt haben und sich später für einen Download entscheiden, kann man das Texturpaket im Franchise-Store finden.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

Quelle: Treyarch

