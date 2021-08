Red Dead Online: In dieser Woche mit einem dreiteiligen Verbrechen und mehr

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" frische Inhalte, Boni und Belohnungen auf euch. Freuen dürft ihr euch in dieser Woche unter anderem über ein dreiteiliges Verbrechen.

"Red Dead Online": Die Inhalte und Boni der neuen Woche stehen bereit.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, stehen in „Red Dead Online“ ab sofort die Inhalte und Boni der laufenden Woche bereit.

Geboten wird unter anderem die folgende Gelegenheit: „Ein wertvoller gelber Diamant, Il Sovrano, befindet sich derzeit in Rhodes.“ Für den erfolgreichen Abschluss der „Il Sovrano“-Gelegenheit erhaltet die Spieler einen Gutschein für eine beliebige kostenlose Waffenkomponente. Wer die Herausforderung auf dem Grad „schonungslos“ abschließt, schaltet den Duplessis-Zylinder zum Kauf bei Madam Nazar frei.

Zu den weiteren neuen Inhalten, die in dieser Woche Einzug in „Red Dead Online“ halten, gehört ein dreiteiliges Verbrechen, zu dem die Macher von Rockstar Games ausführen: „Der Saloon-Vertrag ist ein neues Auftragsverbrechen, bei dem ihr in den lokalen Schänken Gelder einsammelt – bei manchen Inhabern ist der Gebrauch von Gewalt möglicherweise wirkungsvoller als besonnene Überredungskünste.“

Quick-Draw-Club-Mitglieder wiederum dürfen sich über die folgenden Belohnungen freuen: Ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf Rollengegenstände der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“, ein kostenloses Hemd und ein Mantel. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs erwerben sollte, erhält den „Halloween-Pass #2“ kostenlos dazu.

Und wer auf der Suche nach einem Schnäppchen sein sollte, wird bei den folgenden Rabatten fündig: 40 Prozent auf alle Nahkampfwaffen, den Bogen und den verbesserten Bogen sowie auf alle Hüte. 30 Hüte auf alle Rollen-Waffenvarianten, Turkmenen und alle Flinten.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lagerausstattung bei Wilderness Outfitters

