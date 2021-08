Wytchwood: Märchenhaftes Crafting-Adventure für PS5 und PS4 angekündigt

Whitethorn Digital und Alientrap haben das Crafting-Adventure „Wytchwood“ für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 angekündigt. Die Veröffentlichung soll in diesen Herbst parallel zur PC-Version erfolgen.

Eine Märchenhexe in Aktion

In „Wytchwood“ werden die Spieler die Rolle einer alten Hexe übernehmen, die an einen dunklen Pakt gebunden ist, an den sie sich nicht einmal mehr erinnert. Nun reist sie durch märchenhafte Länder und trifft auf eine Vielzahl an Charakteren, die von klassischen Märchen inspiriert wurden. Mit eurer Magie könnt ihr all diesen Fabelwesen helfen und vielleicht diesen Pakt endlich auflösen.

Allerdings liegt der Fokus in „Wytchwood“ auf den Erkundungen und dem Sammeln von Zutaten für Zaubersprüche. Man wird alle möglichen Zutaten in einen Topf werfen können, um neue Zauber zu erschaffen, die einem bei den Aufgaben helfen könnten. Selbstverständlich kann man auch Zaubertränke herstellen. Dementsprechend sollte man stets nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten, die einem die Mysterien der Welt aufdecken lassen.

Mit einem ersten Trailer erhalten wir bereits einen Blick auf „Wytchwood“. Sobald ein offizieller Erscheinungstermin oder weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Wytchwood