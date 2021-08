Granblue Fantasy Versus: Nächster DLC-Charakter Vira enthüllt

Der verantwortliche Publisher Cygames und die Kampfspiel-Experten von Arc System Works haben einen weiteren DLC-Charakter für „Granblue Fantasy: Versus“ angekündigt. Demnach werden sich die Spieler auf Vira freuen können, die im Dezember 2021 für das Kampfspiel veröffentlicht werden soll.

Lord Commander Vira wird sich beweisen

Vira wurde in der Festungsstadt Albion Citadel aufgezogen und wuchs neben Katalina auf, die sie wie eine Schwester geliebt hat und sich selbst zum Vorbild nahm. Sie trat in Katalinas Fußstapfen und konnte sich schnell als Klingenmeisterin und gerissene Taktikerin einen Namen machen. Ihre Zuneigung verwandelte sich jedoch in eine tödliche Obsession, als Katalina absichtlich gegen Vira verlor. Beide kämpften um den Titel des Lord Commanders. Dadurch musste Vira in Albion bleiben, während Katalina in den endlosen blauen Himmel segelte und die Welt sehen konnte.

Bisher haben die Verantwortlichen nur einen kurzen Teaser-Trailer zu Via bereitgestellt, der uns bereits einen ersten Blick auf die Schwertkämpferin bieten soll. Zu einem späteren Zeitpunkt möchten die Entwickler auch zusätzliche Informationen zu dem Kampfstil veröffentlichen. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Granblue Fantasy: Versus“ wurde im März 2020 für die PlayStation 4 und den PC veröffentlicht.

