Black Book: Der offizielle Launch-Trailer zum Märchenabenteuer

Ab sofort ist das kartenbasierte Rollenspielabenteuer „Black Book“ für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich. Damit man noch einmal einen Eindruck erhält, haben HypeTrain Digital und Morteshka einen offiziellen Launch-Trailer bereitgestellt.

Russische Märchen und gefährliche Dämonen

Eine Fusion aus Karten-RPG und Abenteuerspiel soll den Spielern eine schaurige Geschichte über eine junge Zauberin erzählen, die sich dem Kampf gegen das Böse verschrieben hat. Dafür wird man auch in die kalte Welt der faszinierenden russischen Volksmärchen eintauchen und so manches Geheimnis aufdecken, das sich in der Dunkelheit versteckt hält.

Das junge Mädchen Vasilisa hat sich für die Ehe entschieden und ihr Schicksal als aufstrebende Hexe aufgegeben. Jedoch stirbt ihr Verlobter unter mysteriösen Umständen, weshalb sie sich unter Trauer und Liebesschmerz auf die Suche nach dem schwarzen Buch begibt, das alle Wünsche erfüllen kann. Dafür muss man lediglich die sieben Siegel enthüllen. Mit neuen Zauberkarten und Fertigkeiten kann man den Dämonen das Fürchten lehren, wobei man sie auch Arbeit verrichten lassen kann.

Somit kann man die zahlreichen russischen Volksmärchen entdecken, die in „Black Book“ verborgen liegen. Hier ist erst einmal der offizielle Launch-Trailer:

