Chivalry 2: Content-Update „House Galencourt“ steht bereit – Trailer & Details

"Chivalry 2" bekam neue Inhalte spendiert.

Im Rahmen einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler der Torn Banner Studios noch einmal darauf hin, dass es sich bei der Launch-Version von „Chivalry 2“ lediglich um das Fundament der mittelalterlichen Schlachten handelt.

Nach dem Release soll der Titel regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Den Anfang macht heute das „House Galencourt“ genannte Content-Update, das von allen Besitzern von „Chivalry 2“ kostenlos heruntergeladen werden kann. Mit dem heutigen Update feiert unter anderem die beliebte und optionale Pfeilkamera ein Comeback, die abgeschossene Pfeile entsprechend in Szene setzt.

Zwei neue Karten und mehr

Des Weiteren dürfen sich die Spieler von „Chivalry 2“ über die Arena freuen, in der kleinere Gefechte ausgetragen werden. Hier treten Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern, gegeneinander an und versuchen, in einer „Best of 5“-Runde, den Sieger zu ermitteln. Den Abschluss bilden mehr als 60 neue Ausrüstungsgegenstände sowie zwei neue Maps.

Zum Thema: Chivalry 2: Der Spielinhalt wird sich mit der Zeit verdoppeln

In der neuen „Team Objective“-Karte „Galencourt“ wird mit der Stadt Galencourt der Sitz der Agathischen Kirche belagert. Hier nehmen die Spieler die großen Festungsmauern ein, sprengen die Schiffe des Hafens und entweihen die Reliquien und das Grab von Feydrid.

Die zweite neue Karte trägt den Namen „Courtyard“ und kommt in den Modi „Team Deathmatch“, „Free for All“ und „Arena“ zum Einsatz. Weiter heißt es seitens der Entwickler: „Eine Vereinbarung, die Schlacht um den Hof durch ein Duell der Champions zu entscheiden, wird gebrochen, und ahnungslose Adlige werden in das Gemetzel hineingezogen.“

Anbei der offizielle Launch-Trailer zu „House Galencourt“, der noch einmal Lust auf die neuen Inhalte machen soll.

