Red Dead Online: Call to Arms, neues Auftragsverbrechen und mehr

Der Cornwall-Vertrag wartet auf euch.

Rockstar Games hat für „Red Dead Online“ die neuen Inhalte der Woche angekündigt. Mit dabei ist mit „Der Cornwall-Vertrag“ ein neues Verbrechen, bei dem ihr den berüchtigten Magnaten Leviticus Cornwall ausraubt.

„Der Cornwall-Vertrag ist eine Reihe von Verbrechen, die den berüchtigten Magnaten zum Ziel haben, und bei denen es eure Aufgabe ist, eine Ablenkung zu verursachen, um bei Cornwall Kerosin- & Teerwerke in den Heartlands einzudringen und Capitale-Briefe für Guido Martelli zu beschaffen“, so Rockstar Games.

Außerdem sollt ihr bei den Docks in Saint Denis rumschleichen, um Capitale zu finden und zu stehlen. Sie gehören einem der reichsten Männer in den fünf Staaten.

Neuer Überlebenskampf-Modus

In „Call to Arms“, einem neuen Überlebenskampf-Modus, werdet ihr und eure Verbündeten rekrutiert, um verschiedene Orte von bis zu zehn Wellen von nahenden Angreifern zu verteidigen. Ihr sollt euch auf der Karte so positionieren, um Blackwater, Fort Mercer, Valentine, Strawberry & MacFarlanes Ranch vor Eindringlingen zu bewahren.

„Sucht als erstes in eurer Lagertruhe nach einem Telegramm von ‚J‘. Call to Arms kann dann jederzeit gestartet werden, indem ihr das entsprechende Telegramm in eurer Tasche auswählt“, heißt es dazu.

Ebenfalls in dieser Woche gültig:

Login-Boni: Kostenlose Fähigkeitskarte und 10x Waffenöl fürs Spielen.

Wieder verfügbare Outlaw-Pass-Gegenstände: Das Clelland-Outfit und die Rafferty-Augenklappe sind ab sofort bei Madam Nazar zum Kauf verfügbar.

Blood-Money-Boni: 100 RDO$ zusätzlich für alle, die in dieser Woche alle vier Blutgeld-Missionsgeber besuchen sowie die Chance auf mehr Capitale als sonst beim Begehen von Verbrechen.

Der Quick-Draw-Club #2 ist jetzt erhältlich und beinhaltet seltene Gegenstände und Boni, darunter 25 Goldbarren.

Boni für Mitglieder im Quick-Draw-Club #1, die den zweiten Pass innerhalb der nächsten beiden Wochen erwerben. Sie erhalten 300 RDO$ und 2.000 XP (innerhalb von 72 Stunden)

Rabatte der Woche:

Schwarzbrennerei: 5 Goldbarren Rabatt

Verbesserungen für die Schwarzbrennerei und Barfotos: 40 Prozent Rabatt

Kosmetische Rollengegenstände für Schwarzbrenner: 30 Prozent Rabatt

Norfolk Roadster: 30 Prozent Rabatt

Scharfschützengewehre: 30 Prozent Rabatt

Emotes: 30 Prozent Rabatt

Vorteile mit Prime Gaming:

Falls ihr euer Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 30. August 2021 mit Prime Gaming verknüpft, erhaltet ihr einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 Prozent Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Gegenstände bei Wilderness Outfitters.

