The Elder Scrolls Online: Dynamische Auflösungen und neuer HDR-Modus für die PS5

Wie die Entwickler von ZeniMax Online bekannt gaben, werden die nativen PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von "The Elder Scrolls Online" weiter optimiert. So werden mit dem Update 31 dynamische Auflösungen und ein neuer HDR-Modus Einzug halten.

"The Elder Scrolls Online" wird technisch weiter optimiert.

Aktuell arbeiten die Entwickler von ZeniMax Online fieberhaft am umfangreichen Titel-Update 31, mit dem diverse neue Inhalte den Weg in das Fantasy-Online-Rollenspiel finden werden.

Neben frischem Content wird auf den Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S auch technisch etwas Neues geboten. So hält mit dem Update 31 eine dynamische Skalierung der Auflösungen Einzug. Für die Xbox Series X und die PlayStation 5 bedeutet dies, dass sich die Auflösung zwischen 1080p und 2160p (4K) bewegen wird, während auf der Xbox Series S zwischen 1080p und 1440p geboten werden.

Neuer HDR-Modus auf Basis des Nutzer-Feedbacks

„Beispielsweise gehen wir davon aus, dass Spieler auf der Xbox Series X so gut wie immer nahezu 4K bei 60 FPS im Leistungsmodus erreichen werden. Andererseits bleibt genug Freiraum bis hinunter auf 1080p, um übersprungene Einzelbilder zu vermeiden, wenn viel auf dem Bildschirm passiert, beispielsweise bei großen Schlachten in Cyrodiil und in bestimmten Kämpfen gegen Anführer in Verliesen oder Prüfungen“, heißt es zu den dynamischen Auflösungen weiter.

Ergänzend zur dynamischen Skalierung der Auflösung bekommt „The Elder Scrolls Online“ ein neuen HDR-Modus spendiert, der auf Basis des Community-Feedbacks entwickelt wurde. Der neue HDR-Modus hält in einer optionalen Form Einzug in das Online-Rollenspiel und bietet Farbtöne, die dem SDR-Modus von „The Elder Scrolls Online“ entsprechen.

Während der PC, Stadia und der Mac am 23. August 2021 mit dem Titel-Update 31 bedacht werden, sind die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S am 31. August 2021 an der Reihe.

