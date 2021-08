Guilty Gear Strive: Die Fähigkeiten des DLC-Charakters Jack-O im Video vorgestellt

Mit Jack-O bekommt der Fighting-Titel "Guilty Gear: Strive" am morgigen Freitag einen neuen Download-Charakter spendiert. In einem frisch veröffentlichten Video gehen die Entwickler von Arc System Works auf die Fähigkeiten des Neuzugangs ein.

"Guilty Gear: Strive" ist ab sofort erhältlich.

Auch der von Arc System Works entwickelte Fighting-Titel „Guilty Gear: Strive“ soll nach dem Release langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Geboten werden unter anderem diverse Download-Charaktere, mit denen die Entwickler in den Arenen von „Guilty Gear: Strive“ für frischen Wind sorgen möchten. Bereits am morgigen Freitag, den 27. August 2021 wird mit Jack-O der nächste Neuzugang den Weg in den Fighting-Titel finden. In einem frisch veröffentlichten Video werden euch die Fähigkeiten des neuen Charakters etwas näher vorgestellt.

Der nächste Prügel-Hit aus dem Hause Arc System Works

Offiziellen Angaben zufolge wurde „Guilty Gear: Strive“ mit den Wünschen der Community im Hinterkopf entwickelt. Im Vergleich mit den Vorgängern wurde nicht nur das Gameplay überarbeitet. Hinzukommen eine dreidimensionale Optik mit handgezeichneten Charakteren und Animationen sowie ein komplett neu gestalteter Story-Modus.

„Das Gameplay wurde gegenüber den vorherigen Spielen weiter verbessert. Das Kampfsystem bleibt dabei im Kern weiterhin einfach zu verstehen, ohne dabei an Tiefgang zu verlieren für die Spieler, die es perfekt meistern wollen“, so die Entwickler weiter.

„Guilty Gear: Strive“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

