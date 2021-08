Guilty Gear Strive: Zweiter DLC-Charakter Jack-O‘ mit einem Trailer angekündigt

Das Kampfspiel "Guilty Gear: Strive" erhält noch in diesem Monat einen zweiten DLC-Charakter. Mit einem ersten Trailer wurde Jack-O' als nächste Kämpferin bestätigt.

Bereits vor einigen Wochen veröffentlichte Arc System Works den ersten DLC-Charakter für das Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“. Mit Goldlewis Dickinson können die Spieler bereits den Verteidigungsminister der USA in den Kampf schicken. Nun haben die Entwickler den nächsten DLC-Charakter mit einem ersten Trailer angekündigt.

Jack-O‘ wartet auf euch

Demnach werden Besitzer des Season Passes bereits am 27. August 2021 mit Jack-O‘ die Gegner in die Schranken weisen können. Alle anderen Spieler können die neue Kämpferin ab dem 30. August 2021 auch einzeln kaufen.

Bei Jack-O‘ handelt es sich um eine künstliche Lebensform, die von Asuka R. Kreutz erschaffen wurde, um die Wiederbelebung von Justice, dem Vorboten der Zerstörung, zu verhindern. Da Justice auf Basis von Aria erschaffen wurde, hat Jack-O‘ seine Wiederbelebung verhindert, indem sie sich mit Arias Seele verbunden hat, die in Justice festgehalten wurde.

Auch wenn Arias Seele vollständig wiederhergestellt wurde, so wurde ihr Bewusstsein noch nicht komplett manifestiert. Dadurch befindet sich Jack-O‘ in einem labilen Zustand, in dem sich ihre Persönlichkeit nicht verändert. Sie versucht stets ruhig und entspannt zu sein, weshalb sie sich wie ein Kind verhält, wenn ihre Emotionen überkochen. Um ihre Fassung zu bewahren, trägt sie im Kampf eine spezielle Maske.

„Guilty Gear: Strive“ ist seit Anfang Juni für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC erhältlich. Hier ist der neueste Trailer zu Jack-O‘:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Guilty Gear: Strive