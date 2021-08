Clid the Snail: Der Releasetermin und ein Trailer zu schrägen Shooter

Wie die Entwickler der Weird Beluga Studios bekannt gaben, wird der Twin-Stick-Shooter "Clid the Snail" in der kommenden Woche für die PlayStation 4 erscheinen. Passend zu dieser Ankündigung steht auch ein neuer Trailer bereit.

"Clid the Snail" erscheint nächste Woche.

Wer auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Spielerfahrung sein sollte, sollte sich den von den Weird Beluga Studios entwickelte Twin-Stick-Shooter „Clid the Snail“ einmal anschauen.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Koch Media bekannt gab, wird „Clid the Snail“ in der kommenden Woche für die PlayStation 4 erscheinen. Genauer gesagt am Dienstag, den 31. August 2021. Passend zur Bekanntgabe des Releasetermins stellten die Macher der Weird Beluga Studios einen frischen Trailer bereit, der euch Eindrücke aus dem Twin-Stick-Shooter liefert.

Eine düstere Fabel im Shooter-Format

Von offizieller Seite wird „Clid the Snail“ als eine düstere Fabel beschrieben, die eine mürrische und bis an die Zähne bewaffnete Schnecke in den Mittelpunkt rückt. Der Titel legt den Fokus auf das Story-Telling und ein Kampfsystem, in dem methodisches und achtsames Vorgehen gefragt ist. Im Laufe der Geschichte schließt ihr euch mit einer ungewöhnlichen Gruppe von Außenseitern zusammen.

Zum Thema: Clid the Snail Vorschau: Gebt der Schnecke eine Shotgun!

Mit diesen versucht ihr, der Nacktschneckenplage entgegenzutreten, die die Welt des Spiels heimsucht. „Clid the Snail ermutigt mit seiner riesigen Auswahl an Waffen und Mechaniken zu kreativer Waffennutzung und bietet darüber hinaus spannende Erkundungstouren und knifflige Rätsel in einer herrlich düsteren Umgebung“, so die offizielle Beschreibung weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Clid the Snail