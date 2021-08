The Last Oricru: Story-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht

Ein frischer Story-Trailer führt euch in die Welt von Wardenia, die im Mittelpunkt des kommenden Action-Rollenspiels "The Last Oricru" stehen wird. Die Veröffentlichung ist weiterhin für das nächste Jahr geplant.

Der Publisher Prime Matter und das Entwicklerstudio GoldKnights haben einen Story-Trailer zu dem kommenden Action-Rollenspiel „The Last Oricru“ veröffentlicht. Die Spieler werden in die vergessene Vergangenheit der Welt eintauchen und eine Verschwörung in den Schatten der Ereignisse aufdecken. Dabei sollen sie auch herausfinden, warum sich die Völker im Krieg befinden. Auf Wunsch kann man die Welt auch selbst in Brand setzen.

Ihr bestimmt Wardenias Schicksal

In „The Last Oricru“ bekommen die Spieler auch einen massiven Entscheidungsbaum geboten, wodurch die Entscheidungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen sollen, die einen Einfluss auf die Geschichte, die Charaktere, das Spielende sowie den Spielfluss haben sollen. Dabei soll eine jede Aktion, jede Nebenquest und jedes genommene Leben den Ruf bei den Fraktionen beeinflussen, wodurch es zahlreiche Wege zum Ziel gibt. Dadurch sollen die Spieler auch eine Menge Wiederspielwert geboten bekommen.

Selbstverständlich wird auch das Kampfsystem von großer Bedeutung sein. Dazu heißt es von offizieller Seite: „Nah- und Fernkampfwaffen mit einzigartigen Angriffsanimationen und Sekundärfähigkeiten, Schilde, techno-magische Gegenstände, Gewichtsmanagement und ein Aufwertungssystem ermöglichen dir, deinen ganz eigenen Spielstil zu finden. Auf deiner Reise durch die verschiedenen Gebiete der vom Krieg zerrissenen Welt wirst du auch in Massenkämpfe geworfen. Beweise deine Loyalität, indem du deinen Mitstreitern beistehst und kämpfe dich durch ahnungslose und überraschte Gegnerhorden. Mach dich bereit zu sterben … viel zu sterben!“

Mehr zum Thema: The Last Oricru – Erstes Gameplay zum Next-Gen-Rollenspiel enthüllt

Einen konkreten Erscheinungstermin hat „The Last Oricru“ noch nicht erhalten. Bisher rechnet man mit einer Veröffentlichung im nächsten Jahr, wobei die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) unterstützt werden sollen. Hier ist der neue Story-Trailer:

