Apex Legends: Neues Sammel-Event „Evolution“ vorgestellt – Trailer & Details

"Apex Legends": Das nächste Sammel-Event steht in den Startlöchern.

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ in Kürze auf ein weiteres Sammel-Event freuen.

Dieses trägt den Namen „Evolution“ und startet am kommenden Dienstag, den 14. September 2021. Bis zum 28. September 2021 erhalten die Spieler die Möglichkeit, sich an verschiedenen Aktivitäten zu versuchen. Die in den Outlands ansässige Modderin Rampart zeigt den Legenden von „Apex Legends“ mit der Rampart-Stadtübernahme, einem neuen Erbstück und einem Upgrade für die gute alte Sheila, wer in der Welt des Spiels das Sagen hat.

Diese Aktivitäten warten auf die Spieler

Zu den in „Evolution“ gebotenen Aktivitäten gehört unter anderem das „Ramparts Arenenspektakel“, in dem sich Rampart in die Arenen schlich und dort modifizierte Waffen anbietet. Die modifizierten Waffen ersetzen die Basisversionen, was dafür sorgt, dass niedrigere Stufen der jeweiligen Waffe nicht mehr zur Verfügung stehen. In „Ramparts Erbstück und Updates“ erhaltet ihr eine Erbstück-Rohrzange mit Kaugummispender. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass Sheila mobiler wird.

Zur „Ramparts Stadtübernahme“ wiederum führen die Entwickler von Respawn Entertainment aus: „Rampart eröffnet mit der Dicken Maude unweit der Lavastadt in Rand der Welt den Mod-Shop ihrer Träume. Während sich vor dem Laden ein Paintball-Parcours befindet, können Spielende im Shop selbst an den neuen Verkaufsautomaten mit gesammelten Materialien Ramparts modifizierte Paintball-Waffen kaufen.“

Zum Thema: Apex Legends: Season 11 mit der neuen Karte „Tropische Insel“?

Den Schlusspunkt setzt das „Event-begrenzte kosmetische Objekte“-Event, in dem ihr legendäre und seltene Skins für Wraith, Octane, Pathfinder, Fuse, Bangalore, Rampart oder Lifeline freischalten und einen Einblick darauf erhalten, was mit Zeit und der nötigen Technologie aus den Legenden werden kann.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „Evolution“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends