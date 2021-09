The Eternal Cylinder: Neuer Trailer bestätigt den Releasetermin des ungewöhnlichen Abenteuers

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Entwickler von Ace Team mit einem frischen Trailer zum ungewöhnlichen Survival-Titel "The Eternal Cylinder". Neben frischen Eindrücken aus dem Spielgeschehen, liefert uns dieser zudem den finalen Releasetermin.

"The Eternal Cylinder" erscheint noch diesen Monat.

Kurz vor dem Start in das Wochenende bedachten uns die Indie-Entwickler von Ace Team mit einem frischen Trailer zu ihrem neuen Projekt „The Eternal Cylinder“.

Dieser liefert uns nicht nur neue Eindrücke aus dem ungewöhnlichen Survival-Titel. Darüber hinaus wurde mit dem Trailer der finale Releasetermin von „The Eternal Cylinder“ bestätigt. Nachdem der Titel in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben wurde, wurde nun der 30. September 2021 als finaler Releasetermin ausgerufen.

Entdeckt und meistert dutzende von Mutationen

In „The Eternal Cylinder“ entführen euch die Entwickler von Ace Team in eine außerirdische Welt, die von einer rollen Struktur bedroht wird, die alles auf ihrem Weg zerstört. Um dieser Gefahr Einhalt zu gebieten, erkundet ihr die magische Welt von „The Eternal Cylinder“ und greift auf die Unterstützung der Trebhums genannten Kreaturen zurück, die sich zu Beginn eures Abenteuers am unteren Ende der Nahrungskette befinden und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

„Dieses einzigartige Ökosystem ist ein riesiges, prozedural erzeugtes Land mit einzigartiger Tier-KI, Echtzeit-Weltzerstörung, organischer Erforschung und Rätseldesigns, um ein neuartiges Gameplay zu erschaffen, das sicherstellt, dass keine zwei Durchgänge jemals gleich sind“, so die Entwickler weiter. „Entdecken und adaptieren Sie Dutzende von Mutationen, einschließlich neuer Traversierfähigkeiten wie Fliegen und Schwimmen, um neue Gebiete zu erreichen, und neuer Sinne, um Rätsel, Herausforderungen und Gefahren zu überwinden.“

„The Eternal Cylinder“ erscheint für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

