Life is Strange True Colors: So findet ihr alle Erinnerungen in Kapitel 4 – Guide, Tipps

Wie schon in den vorherigen Teilen könnt ihr auch in "Life is Strange: True Colors" einige versteckte Sammelobjekte entdecken, in diesem Fall sogenannte Erinnerungen. Wir helfen euch dabei, alle davon im 4. Kapitel des Spiels zu finden.

"Life is Strange: True Colors" ist seit dem 10. September unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Erinnerung Nr. 1: Gepresste Rose

Nun steht das Frühlingsfest in Haven Springs an und zu Beginn des Kapitels befindet ihr euch in Alex‘ Apartment. Hier könnt ihr nun die erste Erinnerung finden, die rechts vom Schrein an der Wand hängt. Es handelt sich um eine gepresste Rose, mit der ihr mittels L2 + X interagieren könnt.

Erinnerung Nr. 2: Schlagzeug

Die zweite Erinnerung wartet beim Festgelände selbst auf euch, genauer auf der Bühne. Dort steht Stephs Schlagzeug, mit dem ihr interagieren müsst, um die kurze Flashback-Sequenz auszulösen.

Erinnerung Nr. 3: Mikrofon

Um die nächste Erinnerung freizuschalten, müsst ihr nun gar nicht allzu weit laufen. Begebt euch nun einfach auf die Rückseite der Bühne und interagiert dort mit dem Mikrofon, das vor euch auf dem Boden liegt.

Erinnerung Nr. 4: CIT-Sticker

Um die nächste Erinnerung zu finden, müsst ihr nun das Festgelände verlassen, denn auch während der Feier könnt ihr noch die Stadt ein bisschen erkunden. Lauft nun bis zum Blumenladen am anderen Ende der Straße und biegt dort um die Ecke ab zur Brücke. Wenn ihr nun nach rechts schaut, seht ihr den CIT-Sticker an der Fensterscheibe.

Erinnerung Nr. 5: Polaroidfoto

Geht den Weg nun wieder zurück und betretet die Black Lantern. Dort könnt ihr euch nicht nur mit Duckie unterhalten, sondern ebenfalls die letzte Erinnerung im vorletzten Kapitel des Games finden. Geht dafür wieder ans andere Ende der Bar und interagiert mit dem Polaroidfoto, das rechts an der Wand hängt.

Damit habt ihr nun alle Erinnerungen im 4. Kapitel von „Life is Strange: True Colors“ gefunden. Solltet ihr bei der Suche nach den übrigen Sammelobjekten ebenfalls noch Hilfe benötigen, dann schaut euch auch gerne unsere übrigen Artikel zum Game an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.

