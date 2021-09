Red Dead Online: In dieser Woche mit doppelten Belohnungen für Verträge und mehr

"Red Dead Online"

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Entwickler von Rockstar Games darauf hin, dass in „Red Dead Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni auf euch warten.

Wer in der aktuellen Woche die „Bluewater“- und „Cornwall“-Verträge oder die Gelegenheit „Die Glut des Ostens“ abschließen sollte, wird mit der doppelten Anzahl an Rollen-Erfahrung und RDO-Dollar bedacht. Hinzukommt zusätzliches Kapital für den Abschluss von „Hausräumung“ für alle Spieler auf Basis ihres Ranges am 27. September 2021. Der erfolgreiche Abschluss von „Blood Money“-Verträgen wird in den kommenden Tagen mit einer kostenlosen Weste und zusätzlicher Erfahrung belohnt.

Zum Thema: Take-Two: Gewinne gesteigert – GTA 5 & Red Dead Redemption 2 mit neuen Meilensteinen

Zu den weiteren Extras der aktuellen Woche gehören die Möglichkeit, kostenlosen Gebrauch von der Schnellreise zu machen, sowie 20 Prozent mehr Erfahrung für Truppmitglieder. Auch Schnäppchenjäger kommen im Rahmen des aktuellen „Red Dead Online“-Updates auf ihre Kosten und können ausgewählte Gegenstände zum Sparpreis erwerben.

Während euch beim Kauf eines Zweitholsters 40 Prozent des Kaufpreises erlassen werden, warten beim Kauf aller Mäntel, Revolver oder ausgewählter Fähigkeitsbroschüren Rabatte in Höhe von 30 Prozent.

Anbei die Übersicht über Prime-Gaming-Vorteile der laufenden Woche.

Die Prime-Gaming-Vorteile im Detail

Boni für Mitglieder im Quick-Draw-Club #3: das Bagshot-Messer ist noch bis zum 4. Oktober verfügbar. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft erhält den kommenden Halloween-Pass #2 kostenlos.

Prime-Gaming-Vorteile: Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 28. September mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für eine kostenlose Broschüre zu Vitalismusstudien und ein Angebot über 50 % Rabatt für einen Naturkundlergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ nach Wahl

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online