Corpse Party: Das Horror-Adventure erscheint in Kürze im Westen

Die Verantwortlichen von XSEED haben bekanntgegeben, dass sie „Corpse Party“ endlich auch in den Westen bringen werden. Bereits am 20. Oktober 2021 wird das Abenteuer für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam, GOG, Humble Store) zum Preis von 19,99 Euro erscheinen. In der ersten Woche wird auch ein zehnprozentiger Rabatt geboten.

Passt aufeinander auf

In „Corpse Party“ ging ein Freundschaftsritual mächtig schief und verfrachtete die High-School-Schülerin Ayumi Shinozaki mitsamt ihren Freunden in eine alternative Version einer von Tragödien heimgesuchten Institution, die einst auf dem Gebiet ihrer Schule stand. Daraufhin dürsten rachsüchtige Geister von Grundschülern nach dem Leben der Eindringlinge. Nun müssen Ayumi und ihre Freunde die Morde an denjenigen untersuchen, die bereits vor ihnen in dieser Realität gefangen waren.

Mit einer klassischen 16-bit-Grafik, einem pochenden Soundtrack und grausamen Beschreibungen werden die Horrorvisionen zum Leben erweckt. Ihr werdet jeden Winkel der Heavenly Host Elementary untersuchen und eine Mischung aus Point-and-Click Adventure und kampflosem Rollenspiel erleben, wobei jede Entscheidung einen Einfluss auf die Geschichte und das Schicksal der Charaktere haben wird.

Übrigens handelt es sich um eine Neuauflage von „Corpse Party“, die deutlich umfangreicher als das vor einigen Jahren veröffentlichte Original ausfällt. Neben den ursprünglichen fünf Kapiteln der Hauptgeschichte werden auch 14 Zusatzkapitel geboten, die tiefer auf die Beziehungen zwischen den Charakteren eingehen. Ein Trailer gibt bereits einen Eindruck von „Corpse Party“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Corpse Party