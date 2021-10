Call of Duty Vanguard: Die „Der Anfang“-Map des Zombie-Modus im neuen Video vorgestellt

In dieser Woche ermöglichten uns die Entwickler von Sledgehammer Games einen ersten Blick auf den Zombie-Modus von "Call of Duty: Vanguard". Ergänzend dazu wurde ein Dev-Diary zur Verfügung gestellt, in dem ausführlich auf die "Der Anfang" genannte Zombie-Map eingegangen wird.

"Call of Duty: Vanguard" erscheint Anfang November.

Wenig überraschend wird der beliebte kooperative Zombie-Modus auch im in Kürze erscheinenden Shooter „Call of Duty: Vanguard“ mit von der Partie sein.

Am gestrigen Donnerstag Abend ermöglichten uns die Verantwortlichen von Activision einen ersten Blick auf den Zombie-Modus. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Zombie-Modus stellte der Publisher ein mehr als 14 Minuten langes Dev-Diary bereit, in dem ausführlich auf die erste Map eingegangen wird, die unter dem Namen „Der Anfang“ zur Verfügung gestellt wird. Dabei wird unter anderem über die „Dark Aether“-Fähigkeiten gesprochen, die euch bei eurem Kampf gegen die Untoten-Armee unterstützen.

Der Zombie-Modus entsteht bei Treyarch

Während das Hauptspiel und der Multiplayer von „Call of Duty: Vanguard“ von Slegdehammer Games entwickelt werden, entsteht der Zombie-Modus in diesem Jahr bei den Entwicklern von Treyarch, die mit dem Coop-Modus in den vergangenen Jahren bereits reichlich Erfahrung sammeln konnten. Die neuen „Dark Aether“-Fähigkeiten werden in Form von vier Artefakten enthalten sein, die an die Charaktere gebunden sind.

Zu den besagten Fähigkeiten gehören beispielsweise der „Feuerring“, der sich nähernden Untoten Schaden zufügt, oder die „Frostexplosion“, die Zombies mit einem eisigen Sturm verlangsamt. Im Zombie-Modus arbeiten die Spieler mit den vier verschiedenen Äther-Entitäten zusammen, um den fünften Kortifex in Form des Todlosen zu besiegen, der Stalingrad abgeriegelt hat und die Nazis dabei unterstützt, weitere Unoten-Armeen auferstehen zu lassen.

„Call of Duty: Vanguard“ erscheint am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

