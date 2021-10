Call of Duty Vanguard: Zombies vorgestellt – Trailer und erste Details

Der Zombies-Modus von "Call of Duty Vanguard" präsentiert sich in einem Trailer, der zeigt, was euch in der mittlerweile traditionellen Spielkomponente erwartet.

Was wäre ein "Call of Duty" ohne Zombies?

Activision lässt „Call of Duty Vanguard“ mit einem Zombies-Modus ausstatten. Was euch damit erwartet, zeigt ein Trailer, der am späten Nachmittag veröffentlicht wurde und unterhalb dieser Zeilen in Augenschein genommen werden kann.

Bringt eure Dark Aether-Fähigkeiten zum Einsatz

Im Zombies-Modus von „Call of Duty Vanguard“ legt ihr euch wie gewohnt mit allerlei Untoten an und seid bestrebt, die Welt von der Plage zu befreien. Euer Auftrag ist es entsprechend: Halte die untote Armee mit einem neuen Satz von Dark Aether-Fähigkeiten auf.

„Vanguard Zombies“ wird von Treyarch entwickelt und scheint viel mit der Hauptstory-Kampagne gemeinsam zu haben, da es die gleichen Protagonisten und den gleichen Bösewicht geben wird, wenn auch in einem anderen Setting.

Die Zombies selbst scheinen schlauer zu sein als ihre Kollegen aus den Vorgängern. Denn offenbar gibt es verschiedene Klassen, darunter einen großen Zombie-Brutalo und solche, die Maschinengewehre schwingen. Natürlich gibt es auch verschiedene neue Dark Aether-Fähigkeiten, mit denen ihr diese fiesen Widersacher bekämpfen könnt.

Vanguard hat noch mehr zu bieten

Der Zombies-Modus gesellt sich zur Kampagne von „Call of Duty Vanguard“ und zum klassischen Multiplayer-Modus. In der Kampagne besucht ihr nicht nur einige bekannte Schauplätze des Zweiten Weltkriegs und legt euch mit allerlei Widersachern an. Auch soll diesmal die Hintergrundgeschichte der wichtigsten Figuren nicht zu kurz kommen.

Laut der Selbstauskunft konnten die Entwickler an verschiedenen Orten die Kulisse für epischen Schlachten finden, aber man wollte sich auch auf die persönlichen Geschichten derer konzentrieren, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten. „Das sind die Geschichten, die wir erzählen wollen“, so die Macher.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Vanguard:

Der Launch von „Call of Duty Vanguard“ erfolgt am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Falls ihr zuvor mehr über den Shooter aus dem Hause Activision in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend seht ihr den Clip zu den Zombies im Shooter:

Video auf Youtube anschauen

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard