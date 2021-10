Treasures of the Aegean: Der von Prince of Persia inspirierte Plattformer bekam einen Releasetermin spendiert

Mit "Treasures of the Aegean" entsteht bei den Entwicklern von Numskull Games ein Plattformer, der sich an Klassikern wie der legendären "Prince of Persia"-Reihe anlehnt. Kurz vor dem Start in das Wochenende bekam der Indie-Plattformer einen Releasetermin spendiert.

"Treasures of the Aegean" erscheint im November 2021.

Mit „Treasures of the Aegean“ kündigten die Indie-Entwickler von Numskull Games im Frühjahr einen neuen Plattformer an, der sowohl mit seinem Setting als auch seinen Oldschool-Mechaniken begeistern soll.

Spielerisch versteht sich „Treasures of the Aegean“ laut offiziellen Angaben als ein actionreicher Plattformer, der bisweilen an legendäre Klassiker wie „Tomb Raider“ oder die „Prince of Persia“-Reihe erinnern wird. Kurz vor dem Wochenende spendierten die Macher von Numskull Games dem Titel einen finalen Releasetermin und gaben bekannt, dass „Treasures of the Aegean“ ab dem 11. November 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich sein wird.

Was geschah mit den Minoern?

Ihr schlüpft in die Rolle der Parkour-Expertin Marie Taylor sowie des Schatzjägers James Andrew und erlebt laut den Entwicklern einen historischen Thriller, in dem ihr dem Schicksal der Minoer auf den Grund geht. Hierbei haben wir es mit einem vergessenen Königreich zu tun, das in einer mysteriösen Zeitschleife gefangen ist. Nun liegt es an euch, herauszufinden was es mit der Zeitschleife und der Geschichte von Minoer auf sich hat.

Zum Thema: Treasures of the Aegean: Historisches Drama im Sidescroller-Format angekündigt – Trailer & Details

„Erkunde eine schöne, von Hand gezeichnete offene Welt, entdecke wertvolle Relikte, kartografiere eine versunkene Insel und sammle bei jeder Zeitschleife neue Hinweise, um eine uralte Prophezeiung zu vollenden. Löse bei deinem Abenteuer die Rätsel, die die alten Götter erzürnt haben, damit sich die Geschichte nicht stets auf ein Neues wiederholt“, heißt es von offizieller Seite weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Treasures of the Aegean