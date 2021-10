Apex Legends: Season 11 „Flucht“ und neue Legende Ash angekündigt

Mit "Flucht" kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment die elfte Season des Battle-Royal-Shooters "Apex Legends" an. Zu den neuen Inhalten, auf die sich die Community freuen darf, gehört unter anderem die neue Legende Ash.

"Apex Legends" startet in Kürze in die elfte Season.

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde die mittlerweile elfte Season des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ am heutigen Montag auch offiziell angekündigt.

Diese trägt den Namen „Flucht“ und wird am 2. November 2021 starten. Zu den Inhalten, die mit der elften Season den Weg in „Apex Legends“ finden, gehört zum einen der mittlerweile obligatorische Battle-Pass, der es euch ermöglicht, exklusive Inhalte freizuschalten. Hinzukommen die aus der „Titanfall“-Reihe bekannte Waffe „C.A.R. SMG“ sowie ein neuer Ranglisten-Modus, in dem ihr euch mit anderen Spielern messen könnt.

Entwickler stellen die neue Legende Ash vor

Des Weiteren dürft ihr euch im Zuge der neuen Season auf eine weitere spielbare Legende freuen: In diesem Fall Ash. Mit ihrer passiven Fähigkeit „Marked for Death“ zeigt Ash auf der Karte alle Todeskisten an. Bei einer Todeskiste werden auf Tastendruck alle überlebenden Angreifer auf der Map aufgedeckt. Mit ihrer taktischen Fähigkeit „Arc Ball“ hingegen feuert Ash eine sich langsam fortbewegende elektrische Welle ab, die Gegner lähmt.

Zum Thema: Apex Legends: Großes Halloween-Event „Monsteralarm“ angekündigt – Trailer & Details

Ash‘ ultimative Fähigkeit trägt den Namen „Phase Breach“ und ermöglicht es der neuen Legende, sich durch ein Portal an einen anderen Ort zu begeben. Weitere Details zur elften Season sowie der offizielle Launch-Trailer zu „Flucht“ folgen laut Respawn Entertainment am Donnerstag, den 21. Oktober 2021.

Anbei die neue „Geschichten aus den Outlands“-Episode, die sich um die neue Legende Ash dreht.

