Apex Legends: Großes Halloween-Event „Monsteralarm“ angekündigt – Trailer & Details

Mit "Monsteralarm" kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment ein Halloween-Event zum hauseigenen Battle-Royal-Shooter "Apex Legends" an. Dieses startet in der kommende Woche und bringt verschiedene neue Inhalte mit sich.

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ auch in diesem Jahr auf ein Halloween-Event freuen.

Dieses wird den Namen „Monsteralarm“ tragen und am kommenden Dienstag, den 12. Oktober 2021 an den Start gebracht. Mit „Zugabe“ ist beispielsweise eine neue Map mit von der Partie. Darüber hinaus feiert der „Shadow Royale“-Modus ein Comeback, in dem gefallene Spieler in Form der mächtigen „Schattengestalt“ von den Toten zurückkehren und die Möglichkeit erhalten, sich an ihren Mördern zu rächen.

Auch limitierte Inhalte kehren zurück

Im Rahmen von „Monsteralarm“ können die Spieler zudem Objekte und Bundles freischalten, die im Halloween-Event den Weg in den Ingame-Shop von „Apex Legends“ finden. Auch wenn die Skins hier als „limitiert“ bezeichnet werden, trifft diese Bezeichnung nur bedingt zu. So wurde ein großer Teil der Objekte bereits im Zuge des Halloween-Events von 2019 angeboten.

Im Zeitraum zwischen dem 26. Oktober 2021 und dem 1. November 2021 feiern die Entwickler von Respawn Entertainment in „Apex Legends“ den „Dia de los Muertos“, in dem Octane mit dem neuen Muerte-Rápida-Bonus-Bundle eine Party gibt. Das Bundle umfasst neben einem epischen Muerte-Rápida-Skin, den epischen Abzeichenrahmen „Altar Ego“, die seltene Volt-Skin „Flirt mit dem Tod“ sowie zwei Octane-Packs, in denen jeweils mindestens ein Octane-Objekt enthalten ist.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung des Halloween-Events.

