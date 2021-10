We Were Here Forever: Release des Coop-Abenteuers verschoben – Düsterer neuer Teaser steht bereit

Wie die Entwickler von Total Mayhem Games in einer aktuellen Mitteilung einräumten, wird das Coop-Abenteuer "We Were Here Forever" nicht mehr wie geplant in diesem Jahr veröffentlicht. Als kleines Trostpflaster wurde im Zuge der Verschiebung ein frischer Teaser zum nächsten Kapitel der Serie zur Verfügung gestellt.

"We Were Here Forever" erscheint 2022.

Mit „We Were Here Forever“ kündigten die unabhängigen Entwickler von Total Mayhem Games im Frühjahr den neuesten Ableger der beliebten Coop-Adventure-Reihe an.

Nachdem es bisher hieß, dass „We Were Here Forever“ Ende des Jahres für die Konsolen der neuen Generation sowie den PC veröffentlicht wird, räumte das Studio in einer aktuellen Mitteilung ein, dass die Entwickler noch etwas mehr Zeit benötigen. Dies wiederum führt dazu, dass „We Were Here Forever“ auf das zweite Quartal des kommenden Jahres verschoben werden musste. Begleitet wurde die Verschiebung von einem düsteren neuen Teaser, der deutlich machen soll, was euch hinsichtlich des Settings und der grundlegenden Atmosphäre erwartet.

Weitere Eindrücke folgen in den nächsten Monaten

„Die Dinge laufen auf Hochtouren, da We Were Here Forever in den geschlossenen Betatest einsteigt! Die Veröffentlichung ist für Q2 im nächsten Jahr geplant, was bedeutet, dass in den kommenden Monaten weitere spannende Dinge zu erwarten sind. Wir starten heute schon mit dem neuen Trailer plus Concept Art und gruseligen Screenshots für einen bisher unbekannten Teil von Castle Rock…“, so das Studio.

Zum Thema: We Were Here Forever: Kooperatives Adventure für PlayStation 5, Xbox Series X und PC angekündigt

„Wie die Fans bei der Rückkehr des Narren erwartet haben, kann endlich bestätigt werden, dass Sie (die Spieler) in diesem Abenteuer als die Entdecker zurückkehren werden, die in den ersten beiden Spielen zurückgelassen wurden: We Were Here und We Were Here Too. Es gibt jedoch noch viele andere Geheimnisse, die noch gelüftet werden müssen, aber die engagiertesten Fans haben eine neue Gelegenheit, mit dem neu veröffentlichten Material Hinweise zu sammeln.“

„We Were Here Forever“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu We Were Here Forever