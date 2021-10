Netflix: Weitere Studioübernahmen denkbar – Allerdings keine Akquisitionstour geplant

Kürzlich kündigten die Verantwortlichen von Netflix die Übernahme der "Oxenfree"-Macher der Night School Studios an. Auch wenn Netflix weiteren Studiokäufen durchaus offen gegenübersteht, wird das Unternehmen laut eigenen Angaben von einer Akquisitionstour absehen.

Netflix denkt über weitere Studioübernahmen nach.

Ende des vergangenen Monats kündigten die Verantwortlichen von Netflix die Übernahme des Entwicklerstudios Night School an, das sich in der Vergangenheit unter anderem mit „Oxenfree“ einen Namen machte.

In einer aktuellen Stellungnahme ging Netflix‘ Chief-Operating-Officer Gregory Peters noch einmal auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass sein Unternehmen weiteren Übernahmen durchaus offen gegenübersteht. Wie Hastings ausführte, möchte Netflix hier allerdings wählerisch zu Werke gehen und wird seiner Meinung nach von Akquisitionstouren absehen, wie sie in der Vergangenheit Unternehmen wie die Embracer Group oder Tencent an den Tag legten.

Netflix auf der Suche nach passenden Gelegenheiten

„Auch hier wird es opportunistisch zugehen“, antwortete Gregory Peters auf die Frage nach weiteren Übernahmen. „Also, ich würde sagen, erwartet nicht, dass wir hier auf eine Shoppingtour oder ähnliches gehen. Dies wird eines der Werkzeuge sein, die wir verwenden, und wir werden es opportunistisch verwenden, wenn sich da draußen eine großartige Chance ergeben sollte.“

Zum Thema: Night School Studios: Netflix übernimmt die Oxenfree-Macher

Zur Übernahme der Night School Studios wurde ausgeführt: „Wir freuen uns sehr über dieses Team, insbesondere weil der Kern ihrer Arbeit wirklich darin besteht, zu versuchen, die Geschichte und die Erzählung im Wesentlichen als zentrale Spielmechanik zu erkunden. Und wir denken, dass das sehr, sehr gut zu dem passt, was wir zu tun versuchen.“

„Es war großartig, sie mit ins Boot zu holen und zu beteiligen und ihre Gedanken und Ideen zu hören. Und ich gehe davon aus, dass es in den kommenden Jahren eine Art reiche Partnerschaft sein wird“, hieß es abschließend.

Quelle: Videogames Chronicle

