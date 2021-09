Night School Studios: Netflix übernimmt die Oxenfree-Macher

Die "Oxenfree"-Macher gehören ab sofort zu Netfliix.

Anfang des Jahres kündigten die Verantwortlichen von Netflix an, dass das Unternehmen zukünftig auch auf dem Markt für Videospiele mitmischen möchte. Der Fokus wird dabei zunächst auf den Mobile-Plattformen liegen.

Wie sich einer aktuellen Ankündigung entnehmen lässt, sicherte sich Netflix nun das erste Studio und übernahm mit den Night School Studios das verantwortliche Entwicklerteam hinter Projekten wie „Oxenfree“ oder „Afterparty“. Gleichzeitig sammelten die Night School Studios mit einer Videospielumsetzung zur „Mr. Robot“-TV-Serie bereits entsprechende Erfahrungen auf den Mobile-Systemen.

Oxenfree 2 wird wie geplant erscheinen

„In den letzten Monaten haben wir unzählige nachdenkliche Gespräche über unsere jeweiligen Visionen geführt, in denen wir Spiele, Storytelling und unsere gemeinsame Chance auf positive Auswirkungen irgendwo in der Mitte sehen“, führen die Verantwortlichen der Night School Studios aus. „Night School möchte unsere erzählerischen und gestalterischen Bestrebungen auf unverwechselbare, originelle Spiele mit Herz ausdehnen. Netflix bietet Film-, Fernseh- und jetzt auch Spieleherstellern eine beispiellose Leinwand, um Millionen von Menschen exzellente Unterhaltung zu bieten.“

Weiter heißt es: „Unsere Erkundungen des narrativen Gameplays und die Erfolgsbilanz von Netflix bei der Unterstützung verschiedener Geschichtenerzähler waren eine so natürliche Kombination. Es fühlte sich an, als ob beide Teams instinktiv zu dieser Schlussfolgerung kamen. Natürlich ist es eine surreale Ehre, das erste Spielestudio zu sein, das Netflix beitritt! Wir können nicht nur das tun, was wir tun, wie wir es gerne tun, sondern wir bekommen auch einen Platz in der ersten Reihe auf der größten Unterhaltungsplattform der Welt.“

Trotz der Übernahme durch Netflix wird „Oxenfree 2: Lost Signals“, das neue Projekt der Night School Studios, wie geplant im kommenden Jahr für den PC, die Switch, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen.

